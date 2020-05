Imprimir es algo que muchas personas hacemos con frecuencia, pero no siempre con la misma intensidad. Nuestras necesidades pueden cambiar en muy poco tiempo, una realidad que HP Instant Ink ha sabido interpretar a la perfección, y que ha integrado como uno de sus pilares básicos.

Cuando nos damos de alta en HP Instant Ink tenemos que elegir un plan de entre un total de cinco. Cada plan incluye pedidos automatizados de nuevos cartuchos, una tarea de la que se encarga la impresora, envíos a domicilio sin ningún coste adicional, y un programa de reciclaje gratuito. Estos son los planes disponibles:

Plan gratuito de 15 páginas al mes: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. Nos permite probar el servicio sin tener que gastar dinero.

puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. Nos permite probar el servicio sin tener que gastar dinero. Plan de impresión ocasional de 50 páginas al mes por 2,99 euros : podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro. Este plan es una buena opción para aquellos que imprimen ocasionalmente.

: podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro. Este plan es una buena opción para aquellos que imprimen ocasionalmente. Plan de impresión moderada de 100 páginas al mes por 4,99 euros : podemos ampliar en packs de 15 páginas por un euro. Dirigido a aquellos que imprimen a diario, pero en pequeñas cantidades.

: podemos ampliar en packs de 15 páginas por un euro. Dirigido a aquellos que imprimen a diario, pero en pequeñas cantidades. Plan de impresión frecuente de 300 páginas al mes por 9,99 euros : podemos ampliar en packs de 20 páginas por un euro. Este plan es recomendable para usuarios que imprimen con frecuencia, y también a autónomos, pequeños comercios y oficinas.

: podemos ampliar en packs de 20 páginas por un euro. Este plan es recomendable para usuarios que imprimen con frecuencia, y también a autónomos, pequeños comercios y oficinas. Plan de impresión profesional de 700 páginas al mes por 19,99 euros: podemos ampliar en packs de 20 páginas por un euro. El mejor plan para usuarios que imprimen mucho todos los días, y también para pymes y para profesionales que imprimen a diario y en grandes cantidades.

En mi caso, utilizo el plan de impresión de 50 páginas al día porque representa un gasto mínimo y me permite cubrir mis necesidades de impresión, pero en más de una ocasión he cambiado de forma temporal a otro plan superior porque mis necesidades han cambiado (cuando he tenido que imprimir muchas fotos, por ejemplo), y luego he vuelto a dicho plan sin problema.

Con HP Instant Ink elegir un plan no te ata definitivamente a él, puedes cambiarte a cualquiera de los planes disponibles sin problema, y de una manera muy sencilla, ya que puedes completar el cambio a través de tu cuenta HP en unos segundos. La única limitación es que una vez que abandones el plan gratuito ya no podrás volver, pero podrás moverte entre los otros planes con total liberad, tanto hacia arriba como hacia abajo.

Todo lo que debes saber sobre HP Instant Ink

Es un servicio muy interesante que está pensado, de principio a fin, para beneficiar al usuario. Como hemos dicho no implica ningún tipo de compromiso, y además te permitirá ahorrar hasta un 70% en tinta mientras disfrutas de un servicio automatizado y a domicilio. Nunca más tendrás que preocuparte por la tinta.

¿Quieres saber más? Pues no te pierdas este eBook gratuito, donde encontrarás toda la información que necesitas.