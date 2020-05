Si bien el primer tráiler de presentación de Sonic The Hedgehog (o Sonic la película) provocó un gran estruendo y decepción entre los fans, los estudios de la Warner Bros no sólo consiguieron presentar un rediseño del erizo magistral, sino que incluso lograron situar su película como uno de los últimos estrenos de animación más taquilleros. Tanto es así, que parece que finalmente se ha confirmado oficialmente la futura llegada de una primera secuela.

Volveremos a contar con la dirección de Jeff Fowler (fuente principal de la confirmación) y el guión de Pat Casey y Josh Miller; y aunque por el momento no se haya revelado ningún detalle sobre el reparto, podemos asegurar con casi total seguridad que al menos volveremos a ver a Jim Carrey como encarnación de Robotnik.

Además, la propia película contaba ya con una escena post-créditos que nos vaticinaba la llegada de nuevos personajes de sus videojuegos como Tails, el inteligente zorro volador de dos colas, y mejor amigo de Sonic. Sin embargo, realizando una retrospectiva más completa de este primer film, parece que todavía habría margen para contar con algunas otras apariciones.

Qué podemos esperar de Sonic la película 2

Si bien todos conocemos más que de sobra a estos clásicos personajes de SEGA, el hecho de que la primera película nos presentase algunos de los detalles sobre el pasado e historia de Sonic, despertó entre los fans un nuevo deseo y curiosidad.

Con tan sólo apenas unos segundos en pantalla, en los últimos momentos antes de que Sonic fuese enviado a nuestro planeta, pudimos ver la aparición de un de las tribus Equidna formadas por unos erizos rojos enmascarados. Y es que precisamente esto podría ser el primer augurio de una primera aparición de Knuckles, quien fue presentado originalmente como uno de los personajes antagonistas del juego.

No obstante, no podemos obviar al propio Robotnik, que exiliado en otro mundo, todavía cuenta con uno de los pelos de Sonic. Un hecho que podría dar pie a otros de los villanos principales del erizo. Así, usando las entregas originales como pauta, lo más lógico sería esperar que el malvado doctor encontrase la manera de no sólo escapar de su exilio, sino volver acompañado de Metal Sonic, una máquina capaz de hacer frente e igualar la velocidad del erizo azul.

De igual manera, esto nos llevaría a su vez a la introducción de otro de los personajes principal de la serie Sonic: Amy. Y es que la primera aparición de esta erizo rosa, y su posterior enamoramiento con Sonic, surgieron a raíz de que éste la salvase de su versión robótica.

Con un elenco que ha ido creciendo de forma muy numerosa con el paso de los años, y visto el éxito de la primera entrega, no sería de extrañar que finalmente acabemos viendo una trilogía, abriendo así la puerta a otros de los personajes más queridos por los fans como Shadow. Aunque sólo el tiempo lo dirá. Y vosotros ¿qué personaje os gustaría ver en la siguiente entrega?