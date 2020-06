Una patente filtrada indica que el kit de desarrollo de PS5 utiliza seis ventiladores, una configuración que sería inviable en una consola ya que, como habréis podido imaginar, el ruido que produciría el sistema trabajando a plena carga sería insoportable. ¿Creéis que exagero? Los que tengáis una PS4 pensad, por un momento, en el ruido que hace su único ventilador cuando lleva un tiempo funcionando.

Está claro, viendo todas las páginas que forman esta patente, que Sony ha tenido que abordar de una manera bastante agresiva el tema de la refrigeración en el kit de desarrollo de su nueva consola, no solo porque el SDK de PS5 utiliza seis ventiladores, sino porque además tiene un diseño específico que gira en torno al flujo del aire. Ya os hemos dicho en ocasiones anteriores que esa terminación en forma de «V» no era casualidad, y que sus numerosas aperturas no estaban de adorno, sirven para conseguir un buen flujo de aire.

Sobre los componentes clave del kit de desarrollo se asienta un radiador de aluminio con una base de contacto de cobre que utiliza el clásico (y efectivo) sistema de cámara de vapor. Las numerosas aperturas que tiene el chasis facilitan la entrada del aire, y los seis ventiladores del kit de desarrollo de PS5 están colocados en los laterales para mover el aire de una manera continuada y rápida.

El kit de desarrollo de PS5 utiliza seis ventiladores, y esto es un problema

¿Cuántos ventiladores necesitaría la versión doméstica, es decir, la consola? Ya hemos comentado en ocasiones anteriores las especificaciones de PS5, y está claro que montar una APU de última generación con un procesador Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos a 3,5 GHz (frecuencia dinámica) y una GPU con 2.304 shaders a 2,23 GHz (frecuencia dinámica) en un chasis pequeño no es nada fácil, hay mucho calor que disipar, y muy poco espacio aprovechable salvo que recurramos a diseños inteligentes que añaden, obviamente, un cierto grado de complejidad.

Con Xbox One X en Microsoft apostaron por un chasis que no encajaba en la idea de consola, y que estaba más cerca de la idea de PC compacto que otra cosa. Sin embargo fue todo un acierto, ya que le ha permitido realizar una distribución de componentes a nivel interno realmente buena, y le ha bastado con un ventilador superior que se limita a sacar el aire caliente del interior.

No tengo nada claro qué tiene previsto hacer Sony con el chasis de PS5 y con el sistema de refrigeración, pero tras ver esta patente entiendo un poco mejor porqué están tardando tanto en mostrar el diseño final de la consola. La compañía nipona no puede permitirse seguir el modelo del kit de desarrollo, ya que está claro que el diseño no ha gustado, pero tampoco puede lanzar una consola con un sistema de refrigeración demasiado ajustado. Apurar demasiado podría costarle fallos a gran escala por exceso de calor y una campaña de devoluciones masivas, así que debe tener mucho cuidado.

El kit de desarrollo de PS5 utiliza seis ventiladores, ¿cuántos creéis que utilizará la consola?