Razer Ripsaw HD, análisis: una ventana al mundo gamer

Pese a que hace años ya vivimos el primer gran estallido de los youtubers y creadores de contenido, hoy en el día el streaming y las retransmisiones en directo se han convertido ya en una de las actividades más comunes dentro del ámbito de los videojuegos. Y es que actualmente contamos una enorme cantidad de herramientas para profesionales y amateurs, como la nueva Razer Ripsaw HD.

Sumándose a la última línea de periféricos para streamers de la compañía, esta capturadora externa nos permitirá mantener una salida de juego bajo resoluciones de hasta 4K a 60 fps, mientras retransmitimos o grabamos nuestras partidas de manera simultánea y completamente sin retrasos, con unos vídeos resultantes en resoluciones hasta los 1080p y 60 fps sin compresión.

Especificaciones Razer Ripsaw HD

Compatibilidad: Windows, PS4, Xbox One y Nintendo Switch

Puerto de transferencia: 4K a 60 FPS

Resolución de captura: 1920 x 1080 a 60 FPS

Otras resoluciones compatibles: 2160p, 1080p, 1440p, 720p y 480p hasta los 60 fps

Conectividad: dos HDMI 2.0 (entrada y salida de audio y vídeo), un USB-C 3.0 (alimentación), y dos jack de 3,5mm (entrada de micrófono y salida de audio auxiliar)

Tamaño: 107 x 86 x 18 mm

Pese a que se trate de una capturadora externa, nos encontramos con un dispositivo de dimensiones compactas y un diseño bastante sobrio y elegante que, además de ser bastante discreto, combinará fácilmente con cualquier estación de trabajo y juegos.

Una de las grandes ventajas de esta Razer Ripsaw HD es que, basándose en una conexión a través de HDMI, podremos conectar no sólo cualquier ordenador, sino que incluso podremos conectar cualquiera de las consolas de la actual generación PS4, Xbox One y Switch, y presumiblemente, la próxima generación. Además del hecho de poder elegir entre una gran diversidad de resoluciones y frecuencias de cuadros de las capturas, pudiendo ajustarnos a cualquiera de nuestras necesidades.

Destinada por igual a principiantes y creadores de contenido experimentados, su soporte Plug-and-Play nos permite comenzar a usarla rápidamente sin instalaciones tediosas ni software complicado, ya que únicamente requiere conectar el dispositivo externo a tu consola y PC.

Lo único que destaca en esta ocasión es que, a diferencia de otras capturadoras, la Razer Ripsaw HD no cuenta con un software propio especializado, por lo que necesariamente tendremos que recurrir a otros programas como Streamlabs OBS, OBS Studio o XSplit.

Así pues, en nuestro caso hemos hecho de las dos últimas herramientas de software para para la realización de nuestras pruebas, con tres títulos de distintos géneros, requisitos y plataformas como Final Fantasy XIV para PC, The Legend of Zelda: Breath of the Wild para Nintendo Switch, y DiRT Rally 2.0 en PS4.

Como se puede ver, los resultados de la Razer Ripsaw HD son realmente buenos, aunque merece destacar que el proceso completo de uso y grabación también lo es.

Y es que aunque tengamos que hacer uso de un software ni requerir ningún tipo de instalación o configuración (más allá de los ajustes de la propia herramienta de grabación), nos facilita enormemente su accesibilidad para cualquier jugador que no tenga experiencia previa en la creación de contenidos, sin dejar atrás las enormes prestaciones y posibilidades para aquellos más adentrados en este mundillo.

Aunque eso no quita para que, dentro del propio software de PC Razer Synapse, podamos encontrar una pequeña pestaña para ajustar el volumen de los distintos canales de salida auxiliares de la capturadora.

Algo realmente útil en el caso de que juguemos con amigos o con algún chat de voz adicional, pudiendo redirigir el audio del juego por la salida HDMI de la capturadora, mientras desviamos todas las voces a través de la salida auxiliar, evitando así que estas conversaciones se añadan al resultado final de nuestra grabación o retransmisión.

Así pues, el único requisito a la hora de realizar nuestras capturas nos lo encontraremos en los ordenadores, requiriendo unas capacidades mínimas para el procesado de las imágenes, así como la propio puerto de conexión, a través del cual correrán la corriente y el retorno de la capturadora:

Sistema Operativo: Windows 8 o Windows 10 de 64 bits

Procesador: Intel Core i3-6100 para sobremesa ; Intel Core i7-4810MQ para portátiles

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 660 para sobremesa ; NVIDIA GeForce GTX 870M para portátiles

Memoria: 4 GB de RAM

Otros: Puerto USB 3.0

Actualmente podemos encontrar la Razer Ripsaw HD disponible en la tienda web de la marca y bajo un precio de 169,99 euros, un precio que si bien resulta ligeramente elevado frente a otras alterativas equivalentes, nos brinda unos resultados altamente satisfactorios, y una muy sencilla compatibilidad con el segmento completo de plataformas y herramientas actuales.