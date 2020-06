La pasada semana tuvo lugar la presentación de la Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE, una versión en color blanco de la Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB que tuvimos la ocasión de analizar el pasado año en este artículo que se perfila como una excelente opción para crear montajes personalizados.

Los que nos leéis a diario sabéis la importancia que ha adquirido la personalización a la hora de montar un PC. Ya no nos basta con tener los componentes más potentes, queremos que nuestro equipo encaje con nuestro estilo y el de nuestro hogar, y que además podamos darle un toque de color para crear ambientes únicos.

Con esta realidad en mente es fácil entender por qué han llegado al mercado las Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE. Estas memorias DDR4 de alto rendimiento responden a una necesidad clara del mercado, y lo mejor es que lo hacen manteniendo todos los valores que hicieron grandes a las Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB en color negro.

Gracias a Corsair España hemos tenido la oportunidad de probar una muestra de las nuevas Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE, y hoy, por fin, estamos listos para contaros nuestras impresiones. Poneos cómodos, que hay mucho que leer.

Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE: primer vistazo

Lo primero que me ha llamado la atención de la serie Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE ha sido el diseño. Sí, como hemos anticipado son una versión en blanco de las Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB, pero la combinación de un tono blanco puro en el chasis y de toques de dorado en la parte superior nos deja un acabado preciosista y verdaderamente único, tanto que me parece más propio de una joya que de un kit de memoria RAM. Solo tenéis que echar un vistazo a las imágenes para comprobarlo por vosotros mismos.

Es evidente que la Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE posiciona en la cima del catálogo de kits de memoria RAM DDR4 de Corsair, una posición que comparte junto a sus hermanas terminadas en color negro. La calidad de construcción que presentan es soberbia, y se deja notar desde el primer minuto. Nada más sacar los módulos de la caja nos encontramos con un peso considerable, acompañado de una solidez fantástica y de un tacto muy bueno, gracias al chasis de aluminio con aleación de zinc en la parte superior.

Podríamos pensar que la serie Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE se limita a mantener el acabado premium de la versión en color negro, y en parte es así, pero creo que la combinación de color blanco con detalles en dorado le da un toque preciosista y le permite subir el listón frente a aquella. Lo tengo muy claro, en términos de diseño este kit es todo un ejemplo de que se puede rozar la perfección evitando pomposidades y excesos innecesarios.

La serie Corsair DOMINATOR PLATINUM utiliza la tecnología HX Dual-Path, propietaria de Corsair, que combina diferentes planos de cobre incrustados directamente en un PCB de diez capas, sobre el que se montan los chips de memoria DDR4. Esto es muy importante, ya que permite asegurar un alto nivel de estabilidad y una buena refrigeración. Para asegurar un enfriamiento óptimo en todo momento, incluso trabajando a altas frecuencias y con cargas elevadas, cada módulo integra un chasis de aluminio que actúa como sistema de refrigeración pasiva.

No debemos olvidar que, además, los chips de memoria que utiliza esta serie han sido seleccionados por especialmente por Corsair, lo que quiere decir que solo utiliza chips de memoria DDR4 de alta calidad, y estos son configurados, además, con mucho cuidado para conseguir un buen equilibrio entre frecuencia de trabajo y latencias.

Por lo que respecta al sistema de iluminación LED RGB nos encontramos con un total de doce unidades LED basadas en la tecnología CAPELLIX RGB, que ofrecen una iluminación de alta calidad, con un efecto muy intento y un consumo energético reducido. El resultado es, como veremos más adelante, muy bueno. Podemos personalizar la iluminación de una manera muy sencilla gracias a la plataforma iCUE de Corsair.

El kit que hemos recibido para analizar consta de dos módulos de 8 GB cada uno, lo que nos deja un total de 16 GB de DDR4. Sus frecuencias de trabajo alcanzan los 3.600 MHz con latencias CL18. A continuación os dejo un resumen con todas las claves de la serie Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE, ya que está disponible en diferentes configuraciones y frecuencias.

Disponible en configuraciones de 16 GB, 32 GB, 64 GB y 128 GB de DDR4.

Chasis de aluminio anodizado y barra superior en aleación de zinc.

PCB personalizado con diez capas de cobre y tecnología HX Dual-Path.

Tecnología de refrigeración HX Dual-Path de Corsair.

Sistema de iluminación LED CAPELLIX RGB de doce zonas con 16,8 millones de colores.

Latencias 18-19-19-39 (el kit analizado).

Frecuencia de trabajo: desde 3.200 MHz hasta 4.000 MHz. El kit analizado funciona a 3.600 MHz.

Voltaje de 1,35v. Son compatibles con plataformas Intel y AMD.

Compatible con el perfil XMP 2.0.

Integración total en iCUE, nos permite personalizar la iluminación LED RGB, controlar la temperatura de trabajo y mucho más.

Tiene garantía de por vida.

Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE: nuestras pruebas

El montaje del kit de 16 GB que hemos recibido no presenta complicación alguna, solo tenemos que abrir la torre del PC, localizar las ranuras para memoria DDR4 de nuestra placa base, abrir los cierres de seguridad, insertarlas y listo. Tened en cuenta, eso sí, que para activar el modo de doble canal debemos instalar cada módulo en espacios alternos si tenemos una placa base con cuatro ranuras.

Podemos utilizar, por ejemplo, la ranura 1 y 3, o también la ranura 2 y la ranura 4. Si instaláis los módulos en espacios contiguos (1 y 2 o 3 y 4) no se activará el doble canal. Por si alguno de nuestros lectores tiene dudas os recuerdo que el modo de doble canal permite a la memoria RAM trabajar con un bus de 128 bits, lo que aumenta el ancho de banda y mejora el rendimiento. Por contra, el modo de un solo canal utiliza un bus de 64 bits.

Antes de cerrar el PC aseguraos de que los módulos de RAM han quedado bien instalados y de que los cierres de seguridad están bajados. No es muy común, pero un módulo de RAM suelto o mal colocado puede dar problemas graves e impedir que el PC arranque.

Como en el análisis que hice el año pasado he querido probar este kit de memoria Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE en dos configuraciones diferentes, una basada en la plataforma LGA1151 de Intel y otra basada en la plataforma AM4 de AMD. Estos son los componentes que hemos utilizado:

Procesador Ryzen 7 1800X con ocho núcleos y dieciséis hilos a 4 GHz y placa base GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5 con BIOS F25.

Procesador Core i7 8700K con seis núcleos y doce hilos a 5 GHz y placa base GIGABYTE Z370 ULTRA GAMING con BIOS F15.

16 GB (2 x 8 GB) de RAM Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE DDR4.

Sistema de refrigeración Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum.

Tarjeta gráfica GIGABYTE RTX 2080 Super OC (GPU a 1.975 MHz en modo turbo) y 8 GB de GDDR6 a 15,5 GHz.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair Force Series MP510 de 960 GB.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Windows 10 Pro de 64 bits.

Fuente de alimentación Corsair AX1000 80 Plus Titanium con certificación 80 Plus Titanio.

La placa base GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5 no soporta memoria RAM a más de 3.200 MHz, pero este kit ha funcionado a la perfección. Nada más instalarlo el equipo lo ha reconocido y lo ha utilizado a una frecuencia de 2.133 MHz, pero a través de la BIOS pude configurarlo sin problema para que funcionase con una estabilidad total a 3.200 MHz con latencias CL16.

En el equipo Intel no tenemos ese problema, ya que la placa base soporta memorias DDR4 a un máximo de 4.000 MHz. El perfil Intel XMP 2.0 funciona sin problemas, y el kit Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE de 16 GB se mueve a 3.600 MHz con latencias CL18. Un resultado excelente en ambas plataformas que confirma esa compatibilidad a la que hicimos referencia.

Si tienes una placa base AM4 con un chipset antiguo no te preocupes, los kits Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE funcionan con una estabilidad total, siempre que ajustes las frecuencias dentro de los niveles máximos que soporta tu placa base. Recuerda que las placas base con chipset serie 300 recibieron actualizaciones que mejoraron el soporte de memoria RAM de alta frecuencia, así que si todavía no las tienes instaladas deberías dar el paso de una vez.

Por lo que respecta al rendimiento tenemos unos valores muy buenos en AIDA 64. He querido hacer también algunas pruebas en escenarios reales aprovechando la dependencia que tiene el Ryzen 7 1800X de la frecuencia de la memoria RAM para ver la diferencia que existe entre este kit funcionando a 3.200 MHz con latencias CL16 y un kit de memoria Crucial Ballistix Sport a 2.400 MHz CL16. Estos han sido mis resultados:

Assassin´s Creed Odyssey: 6 FPS más de media.

Battlefield V: 8 FPS más de media.

GTA V: 7 FPS más de media.

Hellblade: Senua’s Sacrifice: 3 FPS más de media.

Shadow of the Tomb Raider: 5 FPS más de media.

The Witcher III: 7 FPS más de media.

La integración con la plataforma iCUE es total. Como podemos ver en las imágenes ajuntas dicha aplicación nos permite configurar la iluminación LED RGB, visualizar las temperaturas y las frecuencias de trabajo, así como la distribución de los módulos, crear alertas y sincronizar la iluminación con un solo toque.

En iCUE nos encontramos con una interfaz muy sencilla e intuitiva que nos permitirá empezar a disfrutar de nuestro kit Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE desde el primer minuto, y sin esfuerzo.

Notas finales: una verdadera joya

Cuando analicé la serie Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB quedé muy satisfecho. Los resultados fueron muy buenos, tanto a nivel de rendimiento como de estabilidad, y la nueva serie Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE no me ha defraudado en absoluto.

El rendimiento es bueno y la estabilidad ha sido perfecta en todo momento, de hecho al probar este kit en la plataforma AM4 no he tenido problemas para ajustar las latencias a CL16, algo que permite compensar un poco el hecho de que la placa base utilizada no soporta frecuencias de más de 3.200 MHz.

En el equipo basado en socket LGA1151 el kit ha funcionado de fábula, y con la comodidad que representa el perfil Intel XMP 2.0.

Nada que objetar en términos de rendimiento, de soporte y de estabilidad, y tampoco en cuando a la integración con iCUE. El kit de memoria Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE que he probado ha cumplido con todas mis expectativas, pero debo decir que a nivel de diseño las ha superado.

Nunca fue tan cierto aquello de «no es lo mismo en persona». Cubrí la noticia del lanzamiento de esta nueva serie de memorias, pero tenerlas en la mano y verlas en un montaje en vivo es una experiencia totalmente distinta, ya que puedes apreciar mejor todos los detalles y te das cuenta del cuidado que ha puesto Corsair en el diseño y la construcción de este kit.

Un kit sobresaliente, sin duda, cuya única pega es el precio de venta, ya que cuesta 179,99 euros. Es una cifra elevada, pero razonable si tenemos en cuenta el valor que ofrece en general, su alta calidad de construcción y su exquisito diseño.