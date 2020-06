Disney+ ha dejado de ofrecer un periodo de prueba, y no ha sido el único

¿Llegaste a disfrutar del periodo de prueba que ofrecía Disney+? Si tu respuesta es no, has perdido la vez, y es que la plataforma de streaming ha dejado de ofrecer esta posibilidad. Y no es la única que, con el tiempo y la buena fortuna, ha hecho lo mismo. Con excepciones, claro.

Lo cuentan en Estados Unidos, pero basta con echar un vistazo al sitio de Disney+ en España para certificarlo: ya no hay referencia alguna a la semana de prueba con la que promocionaban el servicio desde su lanzamiento un par de meses atrás. A partir de ahora, si quieres Disney+, pagas los 6,99 euros al mes, o los 69,99 euros que cuesta la suscripción anual.

Como decimos, Disney+ no ha sido el único servicio que lo ha hecho. Netflix, el pionero en esto del vídeo bajo demanda, ofreció durante mucho tiempo un mes de prueba, pero también dejó de hacerlo y ya no abre sus puertas gratis ni un solo día. De unas fechas a esta parte, sin embargo, permite la cancelación antes de una semana y reembolsa lo pagado.

Otros servicios que han dejado de ofrecer periodos de prueba gratuitos son la plataforma de contenidos independiente Filmin, o Movistar+ Lite, que durante lo más duro del confinamiento llegó a estirarse con el mes gratis. Pero ya no más.

¿Qué servicios de VOD quedan con la posibilidad de probarlos gratuitamente? A los que peor les va y la excepción: HBO, por ejemplo, también ofrecía un mes al principio, pero ahora son solo dos semanas; mientras que Rakuten TV redujo el mes a una semana con contenidos limitados y Sky España mantienen el mes y lo adereza con promociones varias, aunque parece que ni por esas se hace hueco.

La excepción es Amazon Prime Video, la segunda plataforma de VOD más popular en España y el mundo y la única de las grandes que sigue ofreciendo un mes de prueba gratis, tanto para por que es Amazon Prime Video en sí, como para el paquete que compone la membresía de Amazon Prime. Es lo que tienen los gigantes: se lo pueden permitir.

A modo de anécdota, pues eso es poco menos que lo que representa Apple+ como alternativa al resto, dada la escasez de su catálogo, el servicio de los de Cupertino mantiene la semana de prueba y el año gratis para quien adquiera un nuevo producto de la compañía.

En cuanto a Disney+, hace un par de meses anunció que había superado los 50 millones de usuarios en todo el mundo, por lo que mal tampoco le va, a pesar de lo precario de un catálogo en el que el contenido para adultos se reduce a unas cuantas películas y los documentales de National Geographic. Pero, según se ve, les funciona la estrategia.