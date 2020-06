Rayman Redemption: vuelve a disfrutar de un clásico... y gratis

Seguro que, al hablar de Rayman Redemption, muchos aficionados hayan puesto cara de sorpresa y se estén preguntando qué título es ese, y dónde encaja en la cronología de la saga Rayman. Yo mismo lo he dudado la primera vez que he leído el nombre, y hasta he ido a repasar todos los títulos de la franquicia, pero no aparecía por ningún lado. Recordemos que, excluyendo spin-offs y títulos secundarios bajo el paraguas de la marca, son:

Rayman – 1995

Rayman 2: The Great Escape – 1999

Rayman 3: Hoodlum Havoc – 2003

Rayman Origins – 2011

Rayman Legends – 2013

Pues no, parece que Rayman Redemption no aparece en la lista, ¿verdad? ¿Y de qué estamos hablando entonces? Pues en realidad de uno de esos proyectos de los que tanto me gusta hablar, y no son otros que los llevados a cabo de manera altruista por parte de la comunidad. Sí, ese tipo de iniciativas como la integración de Harry Potter en Minecraft, iniciativas que bien nos permiten dotar de nuevos contenidos, funciones y demás a los títulos a los que ya jugamos, o bien recuperar grandes clásicos con un buen lavado de cara.

Ese es el caso de Rayman Redemption, una revisión completa del primer Rayman (¿de verdad han pasado ya 25 años? ¿En serio?), el título que vio la luz en 1995, en la que su creador, Ryemanni, no solo ha reproducido los componentes del original, sino que además ha añadido una gran cantidad de contenido nuevo, incluidos mundos, niveles, minijuegos y objetos para coleccionar y completar.

Para desarrollar Rayman Redemption Ryemanni ha dedicado nada menos que tres años de trabajo, un tiempo que queda plenamente justificado viendo la calidad del resultado final: un juego de plataformas en dos dimensiones que, al tiempo, nos lleva sin duda a la primera vez que jugamos a Rayman (algunos allá por el 95), pero por otra parte nos ofrece una experiencia de juego adaptada a la actualidad, con mejores gráficos que el original (lógico, claro).

La peor parte es que no se trata de un proyecto oficial, Ubisoft no tiene relación alguna con el mismo. Esto significa, claro, que en cualquier momento puede adoptar medidas legales para forzar su retirada de Internet. Sería una excelente noticia en este sentido que Rayman Redemption fuera aceptado por Ubisoft como lo que entiendo que es, un homenaje a un clásico al que no podemos más que mirar con cariño y un punto de nostalgia.

Mientras tanto, a la espera de ver si Ubisoft decide tomar medidas legales o, por el contrario, acepta esta revisión del clásico como lo que es, un homenaje, lo que sí que puedes hacer es descargar Rayman Redemption de su página web, probarlo y contarnos tu opinión.