Hace solo unos días explotó una bomba, y Brad Smith, presidente de Microsoft, no ha dudado en adoptar una postura que, aunque a algunos les resulte sorprendente, en realidad es no solo comprensible, sino hasta lógica (y puede que un tanto estratégica). Y es que en medio de la última trifulca legal entre la Comisión Europea y Apple, el alto cargo de los de Redmond no ha dudado a la hora de ponerse del lado de las instituciones europeas, apuntando (sin mencionar explícitamente a nadie, eso sí) a Apple y Google y a sus políticas a la hora de admitir o denegar el acceso de las apps a sus respectivas tiendas de aplicaciones, App Store y Google Play.

El inicio de la polémica surge cuando, hace unos días, se hace pública la queja de los responsables del servicio de correo electrónico Hey. Hablamos de un servicio de pago (99 dólares al año) que se contrata a través de su propia web. En un primer momento sus responsables pudieron subir a la tienda de aplicaciones de Apple una app para que los usuarios pudieran acceder al servicio. Sin embargo, al intentar subir una versión actualizada, Apple, al ver que el servicio no se podía contratar in-app, no aceptó la nueva versión en la App Store e informó a sus responsables de que, de no incorporar la función de compra in-app, eliminaría la primera versión de la tienda.

Por si lo desconoces, las compras in-app son aquellas que se efectúan directamente a través de la app, y que son pagadas mediante el sistema de pago asociado a la cuenta de Apple o de Google asociada a los dispositivos. Un pago del que, claro, estas empresas reciben una parte a cambio de ofrecer su plataforma. El problema es que muchos servicios no quieren tener que dar «mordidas» a Apple y Google por los servicios que ofrecen y que ya pueden ser contratados directamente a través de sus webs.

Lo llamativo es que ese mismo día, la Comisión Europea anunció el inicio de una investigación para intentar determinar si, con sus políticas, estaría violando las leyes anticompetencia de la Unión Europea. Un asunto que, desde hace ya años, las autoridades europeas han dejado bien claro que se toman muy en serio. Y no es un asunto baladí, ya que si las conclusiones de la investigación determinan que Apple está obstruyendo la libre competencia, no solo podría ser sancionada, sino que también podría verse obligada a cambiar sus políticas para aceptar las apps en su tienda de aplicaciones si quiere seguir operando en Europa.

Y el problema es que, a este respecto, los de Cupertino parecen tener bastante clara su posición, bastante contraria a la posición de Brad Smith, pues a raíz de la polémica con Hey, Phil Schiller ha afirmado que Apple no tiene intención alguna de revisar sus políticas. Una afirmación que podría acabar por pesar demasiado en Cupertino si la investigación y las posteriores acciones legales llevadas a cabo por las instituciones europeas ponen a Apple en la disyuntiva de aplicar cambios a este respecto o tener que abandonar la venta de apps, un elemento clave de iOS, en todo el espacio común europeo.

¿Y qué es lo que ha dicho Brad Smith?

Tal y como recoge Politico, el presidente de Microsoft, Brad Smith, ha sugerido que las tiendas de aplicaciones de otras compañía deberían estar sujetas a un mayor escrutinio antimonopolio, dado que sus reglas pueden dificultar en gran medida su trabajo a los pequeños desarrolladores. Sin mencionar explícitamente a Apple o Google, afirma que los umbrales de acceso a las tiendas de aplicaciones han crecido sustancialmente con el paso de los años. «Creo que ha llegado el momento, ya sea en Washington, DC o Bruselas, para una conversación mucho más centrada sobre la naturaleza de las tiendas de aplicaciones«.

Las autoridades europeas antimonopolio no son desconocidas para Brad Smith y para Microsoft, muchos aún recordamos la primera gran colisión entre Europa y los de Redmond a cuenta de la inclusión de Internet Explorer en Windows. Lo que quizá no sabe tanta gente es que Smith, abogado de formación y ejercicio, no es solo el presidente de la compañía, también es el director legal de la firma (CLO, chief legal officer), es decir, el máximo ejecutivo en lo referido a asuntos legales

Dicho de otra manera, Brad Smith no habla de «oídas», ni en lo referido a cómo actúan los reguladores ni al encaje legal que tiene la tienda de aplicaciones de Microsoft en el contexto legal europeo. Es cierto, sí, que de momento hablamos de tiendas de apps para dispositivos, pero no debemos perder de vista que lo que salga de esta situación podría aplicarse, en el futuro, también a las tiendas de apps para sistemas operativos. Igual nadie ha reparado en ello, pero con esta acción Smith no solo está criticando las políticas antimonopolio de otros, sino que además, probablemente, también nos está contando que, a este respecto, Microsoft ya ha hecho los deberes.

¿Qué opinas tú de las tiendas de apps y la gestión de las mismas? ¿Estás de acuerdo con Brad Smith? ¿Abusan Apple y Google o cobran un precio justo por el servicio que ofrecen? ¿Cómo crees que acabará la investigación de la Comisión Europea? ¿Cómo crees que actuaría Apple si se ve obligada a modificar sus políticas o dejar de ofrecer App Store en Europa?