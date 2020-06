Hoy era el gran día, Sony se jugaba muchas cosas en este evento dedicado a PS5, un evento que, francamente, ha tenido un desarrollo bastante mediocre y que se ha salvado «in extremis» gracias, sobre todo, a la guinda final que nos ha dejado la compañía nipona, y es que por fin hemos podido conocer el diseño final de PS5.

Sony ha presentado PS5, y como podemos ver en las imágenes el diseño está bastante cuidado y tiene, como esperábamos, una línea con pequeños matices que recuerdan a PS4. Sony no ha tenido que optar por un chasis tipo PC compacto como hizo Microsoft con Xbox Series X, ha logrado resolver los problemas que planteaba el kit de desarrollo y ha sabido combinar con acierto los colores azul, blanco y negro que vimos cuando presentó el DualSense.

La sorpresa ha sido mayúscula cuando Sony ha confirmado que lanzará dos versiones de PS5, una con unidad óptica (Blu-ray 4K) y otra totalmente digital, un movimiento que, como recordarán muchos de nuestros lectores, llevó a cabo en su momento Microsoft con la Xbox One All Digital. Cabe esperar que el precio de venta de la versión sin unidad óptica sea, como mínimo entre 50 y 100 euros más barato que el de la versión con unidad óptica, pero todavía no hay nada definitivo. Ambas consolas tendrán una base de especificaciones común, formada por:

Procesador Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos a 3,5 GHz (máximo).

GPU Radeon RDNA 2 con 2.304 shaders a un máximo de 2,23 GHz.

Trazado de rayos acelerado por hardware.

16 GB de memoria GDDR6 unificada

SSD de 825 GB con una velocidad de hasta 5,5 GB/s (datos no comprimidos).

Chip de sonido 3D Tempest.

Mando DualSense con respuesta háptica.



PS5 tiene una cuenta pendiente con los juegos

Y bastante grande, ya que hemos viso un evento bastante descafeinado cargado de juegos indies y de títulos que no solo no han terminado de mostrar el potencial real de la consola, sino que además estaban limitados, en su mayoría, a secuencias CGI y a escenas de juego prefijadas, con todo lo que ello supone.

Dentro de lo más interesante tenemos a Ratchet & Clank: Rift Apart, un juego que ha demostrado el potencial que ofrecerá la nueva generación gracias al SSD y a la supresión casi total de los tiempos de carga. Fijaos en el tráiler, los cambios entre dimensiones son instantáneos, y nos dejan escenarios totalmente nuevos sin interrupciones. Sin duda lo que más me ha gustado, y francamente lo único que realmente me ha sorprendido.

La presentación de Resident Evil 8 Village ha sido también una agradable sorpresa. A nivel gráfico el juego luce de maravilla, y muestra un salto considerable frente a Resident Evil 7. Horizon II Forbidden West y el remake de Demon´s Souls han sido otros dos títulos importantes que, como los anteriores, Sony decidió reservar para el final.

En líneas generales la conclusión es clara, demasiado CGI y escenas de juego enlatadas, y nada verdaderamente sorprendente más allá de los cambios de dimensiones que presenta Ratchet & Clank: Rift Apart. Al fin y al cabo creo que es comprensible, ya que PS5 utiliza tecnología que, con la excepción del SSD, estaba disponible en PC desde hace bastante tiempo.

Para terminar os dejamos un recopilatorio con los vídeos más importantes del evento dedicado a PS5 que ha subido Sony a su canal de Youtube.

GTA V mejorado en PS5

Spiderman 2 Miles Morales

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank Rift Apart

Project Athia

Stray

Dual Sense con respuesta háptica

Returnal

Sackboy A Big Adventure

Destruction All Stars

Kena Bridge of Spirits

Goodbye Volcano High



OddWorld Soulstorm

GhostWire Tokyo

Jett The Far Shore

GodFall

Solar Ash

Hitman III

Astro Playroom

Little Devil Inside

NBA 2K21

Bugsnax

Demon´s Souls

Death Loop

Resident Evil 8 Village

Horizon II Forbidden West