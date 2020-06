Apple presenta iOS 14: novedades y iPhone compatibles

El gigante de Cupertino ha presentado iOS 14, la próxima actualización de su conocido sistema operativo que, como sabrán muchos de nuestros lectores, ha quedado como exclusivo de los iPhone y iPod, ya que los iPad ahora utilizan una versión específica conocida como iPadOs.

Entre las novedades más importantes que hemos tenido la oportunidad de ver destaca la nueva pantalla de inicio, que presenta un aspecto más limpio y ordenado, gracias, sobre todo, a la integración de dos nuevas características: la Librería de Aplicaciones, que nos ayudará a poner orden en ese caos de aplicaciones que sufren algunos usuarios, y también gracias a las mejoras que han introducido en los widgets, que ahora presentan tamaños diferentes y pueden integrarse en la pantalla de inicio sin problema.

Ambas funciones son bastante interesantes y representan una mejora notable cuando hablamos de la experiencia de uso con iOS 14. Gracias a la Librería de Aplicaciones podremos ordenar esas enormes cantidades de apps que descargamos y que no siempre sabemos dónde deberían quedar ubicadas. La integración de los widgets en la pantalla de inicio es otro paso en la dirección correcta, tanto por lo que representa a nivel funcional como de personalización.

Como no podía ser de otra forma ambas características presentan un funcionamiento inteligente, y se integran a la perfección con otra novedad importante, «picture in picture». Quizá no te diga nada por ese nombre, pero si te fijas en la imagen adjunta estoy seguro de que sabrás a qué se refiere. Con esta función es posible disfrutar de vídeos flotantes mientras haces otras cosas con tu iPhone. Podemos mover el vídeo por la pantalla e incluso desplazarlo a un lateral, de manera que no será visible, pero el sonido seguirá funcionando.

Mejorar la interfaz de uso, la organización de las aplicaciones y la personalización ha sido una de las grandes preocupaciones de Apple con iOS 14, pero estos no han sido los únicos cambios, todavía hay más. Siri también ha recibido algo de «cariño» en esta actualización. La interfaz ha sido rediseñada para mostrar un aspecto minimalista que se reduce a una esfera con los clásicos colores de la conocida asistente personal. Dicha esfera aparece cuando la activamos, y toda la información que nos ofrezca aparecerá en forma de notificaciones bastante discretas.

De nuevo nos encontramos con una importante mejora centrada en la interfaz de uso, que consigue reducir el impacto de Siri en la interfaz y nos deja una terminación menos invasiva y bastante más atractiva. Bien por Apple. Y hablando de Siri, la conocida asistente no solo ha recibido un lavado de cara a nivel de interfaz, sino que también ha mejorado sus funciones. Ahora es capaz de contestar a preguntas más difíciles y de realizar tareas más complejas, y puede trabajar como traductora en tiempo real en local, aunque se limita, de momento, a diez idiomas:

Inglés.

Chino (mandarín).

Francés.

Alemán.

Italiano.

Japonés.

Coreano.

Árabe.

Portugués.

Ruso.

Apple ha confirmado que tiene previsto ampliar los idiomas soportados, pero no ha concretado nada, así que de momento solo nos queda esperar.

La aplicación «Mapas», la gran alternativa de Apple a «Google Maps», ha sido otra de las aplicaciones más importantes que ha recibido mejoras notables en iOS 14. Entre esas mejoras destacan las recomendaciones de lugares de interés, las rutas en bicicleta y la integración con vehículos eléctricos. También tiene en cuenta aspectos como la inclinación de las rutas que vamos a recorrer, la carga de batería que tenemos y mostrará los cargadores cercanos compatibles con nuestro coche.

iOS 14 quiere ser la llave de tu coche

Apple Car presenta dos novedades interesantes, una de ellas la tenemos en la posibilidad de utilizar nuevos fondos de pantalla y la inclusión de nuevas categorías de aplicaciones, entre las que se incluyen las de aparcamiento, carga de vehículos eléctricos, y las dedicadas a pedir comida, pero sin duda la más importante es la posibilidad de utilizar la conexión NFC del smartphone como la llave de nuestro coche.

Podremos dar autorización a otras personas para que puedan utilizar su iPhone como llave para abrir y arrancar nuestro coche, y el proceso de validación se realizará a través de Face ID. El chip U1 es una parte fundamental de este ambicioso movimiento por parte de Apple.

Por último Apple también ha confirmado novedades en «Mensajes» y en los «Memoji». Tenemos mejoras a nivel de interfaz en la primera, como la posibilidad de responder directamente a interlocutores y de citarlos para poner un poco de orden en las conversaciones, y nuevos peinados y complementos en la segunda.

Dispositivos compatibles con iOS 14

Apple no ha concretado los dispositivos compatibles con iOS 14, pero, salvo sorpresa, esta debería acabar siendo la lisa definitiva:

iPhone SE 2020.

iPhone 11.

iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max.

iPhone XS.

iPhone XS Max.

iPhone XR.

iPhone X.

iPhone 8.

iPhone 8 Plus.

iPhone 7.

iPhone 7 Plus.

iPhone 6s.

iPhone 6s Plus.

iPhone SE.

iPod touch de séptima generación.

Los únicos terminales que están un poco en el aire son los iPhone 6s-6s Plus, y por ende también el iPhone SE. Algunas fuentes creen que Apple aprovechará el lanzamiento de iOS 14 para terminal con el soporte de estos tres smartphones, algo que, ciertamente, tiene sentido, ya que son los últimos iPhone con CPU de doble núcleo que todavía reciben actualizaciones, pero no hay nada confirmado.

El lanzamiento de iOS 14 tendrá lugar a finales de este año, concretamente entre septiembre y octubre, coincidiendo con la presentación de los iPhone 12, pero en los próximos meses iremos viendo la llegada de las diferentes versiones beta de dicho sistema operativo.