iOS 14 podría contar con widgets en la pantalla de inicio

Todavía faltan algunos meses para la llegada de iOS 14 a nuestros dispositivos. En teoría su presentación oficial está prevista para la próxima Worldwide Developers Conference (WWDC) de junio, la primera en su historia que se celebrará exclusivamente online, pero cada día vamos sabiendo más (y escuchando más rumores) sobre la futura versión del sistema operativo de los dispositivos de Apple. Y en este caso, aunque no está confirmado, se trata de un rumor que supondría una verdadera revolución para iOS.

Según informa WccfTech, hay bastantes señales que apuntan a que iOS 14 será la primera versión de este sistema operativo en contar con widgets en la pantalla de inicio. Y sí, es cierto que los widgets ya estaban disponibles en versiones anteriores del OS, pero hasta ahora solo se muestran en la pantalla de búsqueda (a la izquierda de la primera página de la pantalla de inicio).

De confirmarse este rumor, ya no sería necesario acceder a ese espacio para emplearlos. En su lugar, a partir de la llegada de iOS 14 los widgets podrían emplazarse en cualquier parte de cualquiera de las pantallas de inicio del dispositivo, algo que resultará muy, muy cómodo para organizar las mismas por tipos de contenidos, y que muestren tanto widgets como apps relacionadas.

El rumor se basa en un análisis del código del futuro operativo, en el cual se han encontrado referencias a una nueva función interna del sistema denominada Avocado (aguacate en inglés), que daría un gran control a los usuarios sobre la ubicación de los widgets. Además, también se integrarían con las novedades de iOS 14 en lo referido a fondos de escritorio, que a su vez se integrarán mejor con los modos claro y oscuro del sistema operativo.

Y sí. No se me escapa, obviamente, que los usuarios de Android, y especialmente los detractores de Apple, estarán sonriendo para sus adentros al tiempo que piensan «Ohhh, vaya innovación, eso solo lo tenemos en Android desde hace alrededor de diez años«. Y es totalmente cierto e indiscutible. Es más, como usuario de iPhone desde 2009, siempre he observado con cierta envidia esa función en los dispositivos con Android.

No es una nueva noticia que Apple, en bastantes ocasiones, no es la primera en llegar a la fiesta. Ahora bien, también hay que admitir que, cuando lo hace, en bastantes ocasiones se convierte en el (merecido) centro de atención de las mismas. ¿Algunos ejemplos? Sencillo, Apple no inventó los reproductores de MP3, pero sí que revolucionó ese mercado para siempre con el iPod. Y podemos decir lo mismo si hablamos de teléfonos móviles, ¿o no fue el iPhone el principio de una enorme revolución en este campo?

Ahora, y lo digo como usuario convencido de Apple desde hace años, pero también como persona crítica con no pocas decisiones tomadas por los de Cupertino, espero que este rumor se confirme y que iOS 14 cuente con widgets en la pantalla de inicio. Pero, es más, espero no encontrarme una simple traslación de lo que ya existe en Android desde hace mucho tiempo. Espero innovación y espero sorpresa. ¿Tú qué piensas? ¿Finalmente lo incluirán o habrá un paso atrás? Y si lo hacen, ¿será solo una copia de lo que ya ofrece Android o habrá alguna sorpresa?