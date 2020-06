Un buen número de propietarios de reproductores Blu-ray Samsung han reportado este fin de semana todo tipo de problemas graves de uso. Y no parece haber un denominador común salvo que los dispositivos tienen conexión Wi-Fi y se conectan a los servidores de Samsung.

Los problemas varían según el modelo, pero son comunes a varios de ellos. El comportamiento erróneo más común reportado es que los reproductores se reinician cada ciertos segundos causando un bucle que no para hasta que se apaga el dispositivo.

Otros usuarios han informado de ruidos extraños, como los que se producen cuando los reproductores intentan leer los medios ópticos, incluso cuando la ranura está vacía. En casi todos los casos, las pulsaciones de los botones y los de los controles remotos no logran emitir ninguna ordena al reproductor.

¿Qué les pasa a los Blu-ray Samsung?

La raíz del problema no está clara, porque Samsung no ha emitido hasta ahora una declaración oficial. Algunos usuarios han especulado con que se trate de una actualización del firmware fallida, pero es inusual. Empresas como Samsung no suelen enviar actualizaciones de firmware a una gran cantidad de dispositivos, modelos distintos y todos a la vez un viernes por la tarde cuando se reduce el personal de soporte por el fin de semana.

Una explicación más realista es que los problemas están siendo causados ​​por un certificado SSL caducado que los reproductores de Blu-ray de Samsung estaban utilizando para conectarse de manera segura a los servidores de Samsung a través de HTTPS y su conexión Wi-Fi.

Los certificados caducados son a menudo la causa de fallos importantes tanto en hardware como en servicios y aplicaciones, y sabemos de un gran número de problemas que han afectado a compañías como Facebook, Microsoft, Roku, Ericsson Mozilla y un larguísimo etc.

Recordamos que Samsung fue el primer fabricante en lanza reproductores Blu-ray, si bien la tendencia de caída en picado de discos ópticos para distribución de contenido multimedia, especialmente en el formato de Sony, le obligó a salir de algunos mercados.

Más allá del caso curioso de que una buena parte de dispositivos dejen de funcionar de un día para otro y de las molestias a los usuarios que lo padecen, debe ser un problema sencillo de solucionar para Samsung. Los problemas afectan a una gran cantidad de dispositivos, de series distintas, algunas de los cuales están al final de su vida útil, pero aún tienen soporte. Quedamos a la espera de una explicación oficial y soluciones. Ya te contaremos.