La nueva generación de consolas debería apostar por juegos más cortos, pero esto no quiere decir que el precio de los mismos vaya a ser más bajo. Así de claro ha sido Shawn Layden, ex-presidente de SIE Worldwide Studios y ex-CEO de CEO de Sony Interactive Entertainment America, quien ha comentado en una entrevista que este será un movimiento necesario para poder afrontar la transición a la nueva generación de consolas.

Como sabrán muchos de nuestros lectores los costes de desarrollo de los videojuegos han crecido de manera exponencial. Dar forma a un juego triple A para la generación actual implica una serie de gastos importantes que pueden variar en función de la tecnología utilizada, y también dependen de la cantidad de contenido que se incluya, es decir, de la duración de cada juego.

La llegada de las consolas de nueva generación supondrá un importante punto de inflexión, y además obligará a los desarrolladores a asumir unos costes de producción que superarán de forma considerable las franjas actuales, que rondan entre los 80 y los 150 millones de dólares. Desarrollar un juego de nueva generación será más caro, y por eso Shawn Layden cree que los juegos serán más cortos.

Es muy fácil de entender. Lanzar juegos más cortos manteniendo el precio de venta actual ayuda a reducir los gastos, permite mantener una relación coste-ingresos equilibrada en los títulos triple A y evita que caigamos en un modelo que, según Layden, sería insostenible.

Juegos más cortos para compensar costes: ¿dónde está el límite?

Esa es, sin duda, la pregunta clave. Concuerdo con Layden, crear un juego triple A con captura de movimientos para unas cinemáticas de calidad y unos gráficos de primera, acompañados de una buena optimización y una duración de entre 50 y 60 horas no es nada barato y requiere, además, de un esfuerzo importante en términos de tiempo. Por ejemplo, sacar adelante un proyecto de ese tipo puede consumir fácilmente un mínimo de cinco años.

He querido compartir con vosotros esos datos para que entendáis que la idea de sacar juegos más cortos no es un simple desvarío infundado por parte de Shawn Layden, sino algo que tiene, en el fondo, mucho sentido. Por otro lado también debemos tener en cuenta que no todos los jugadores tienen las mismas aspiraciones ni las mismas necesidades. En mi caso, debido al poco tiempo libre que tengo los juegos extremadamente largos me acaban agotando, y sí, prefiero títulos más cortos e intensos.

¿Dónde debería estar, entonces, el límite, es decir, cuánto debería durar como mínimo un juego triple A? La respuesta puede variar en función de la persona a la que planteemos la pregunta, pero creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que un juego que dure menos de 5 horas debe ser considerado como corto, y que lo ideal sería, como mínimo, unas 10 horas. Pues bien, según Layden lo más apropiado sería reducir la duración de los juegos de nueva generación a 12-15 horas, y los ciclos de desarrollo a tres años.

No me parece una propuesta descabellada, de hecho creo que podría ser incluso positiva sin con ello se evitan desarrollos tediosos, retrasos constantes y una subida del precio de los juegos, pero al mismo tiempo pienso que no debería llevarnos a la desaparición de los juegos de larga duración, ya que tienen su encanto y su público. Y vosotros, ¿estáis de acuerdo con la postura de Layden de lanzar juegos más cortos al mismo precio para compensar el mayor coste de los desarrollos?