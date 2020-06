The Last of Us Part II se convierte en el mejor estreno de PlayStation 4

Estaba claro que The Last of Us Part II iba a ser un éxito conforme el juego saliera a la venta y así ha sido. El título de Naughty Dog no solo apunta a ser uno de los más vendidos de la actual generación de consolas aun cuando se ha lanzado en la recta final de esta, sino que ya ha conseguido batir todos los récords en su estreno.

Según cuentan en en blog oficial de PlayStation, The Last of Us Part II ya ha vendido más de cuatro millones de copias, convirtiéndose en el lanzamiento más exitoso de la consola hasta la fecha. Los datos tenidos en cuenta para esta valoración incluyen solo las ventas durante el fin de semana en el que el juego vio la luz, esto es, del 19 al 21 de junio. Ergo, la cifra será muy superior en estos momentos.

The Last of Us Part II supera por lo tanto las ventas de lanzamientos históricos como el de God of War, que en mayo de 2018 consiguió colocar más de 3,1 millones de copias en su salida, o el Spider-Man, que alcanzó los 3,3 millones en igual periodo de tiempo en septiembre de ese mismo año. Así que The Last of Us Part II no solo supera lo visto, sino que lo supera por mucho.

Cabe recordar que, tras acumular varios retrasos, The Last of Us Part II se quedó sin fecha de lanzamiento a causa de la pandemia de corornavirus, casualidad llamativa por la propia idiosincrasia del título; pero ante la cantidad de filtraciones que se dieron desde entonces, Naughty Dog se vio forzada a acelerar sus planes y sacar el juego a la venta antes de lo previsto.

Más allá de las ventas, ¿qué dice la crítica de The Last of Us Part II? Atendiendo a Metacritic, la crítica especializada parece encantada con el juego y le otorga un sobresaliente, con una puntuación media de 94 basada en 108 análisis. La puntuación de los usuarios es radicalmente opuesta y rebaja la nota hasta un inaudito 4,7, de acuerdo a los más de 94.000 análisis publicados hasta el momento.