The Last of Us: Part II se retrasa indefinidamente por la pandemia

Con fecha de lanzamiento prevista para este mayo, The Last of Us: Part II retrasa indefinidamente su lanzamiento a causa de la pandemia del coronavirus sobre la que gira todo estos días… y los que quedan, de ahí que Sony Interactive Entertainment haya tomado esta decisión, comunicada por la cuenta oficial de PlayStation en Twitter.

No es el único juego afectado: en el mismo mensaje se comunica el retraso de Marvel’s Iron Man VR, cuyo lanzamiento estaba fijado también para el mes que viene, y que al igual que el que nos ocupa se retrasa hasta que todo vuelva a la normalidad. Cuándo llegará ese momento no está claro, pero muy mal tendrían que ir las cosas -y nadie se atreve a descartar este tipo de escenario- para que ambos juegos no viesen la luz este 2020.

The Last of Us: Part II es la secuela del gran éxito de PlayStation 3, uno de los títulos mejor valorados de su generación, que también tuvo su edición remasterizada para PlayStation 4. Esto fue en 2013 y 2014 respectivamente, por lo que no es de extrañar las ganas con las que los fans esperaban el regreso de una historia que, valga la casualidad, retrata el colapso de la civilización debido a una pandemia.

Por supuesto, toda coincidencia con la realidad queda en eso, en la palabra pandemia, y afortunadamente nada se parece la que propone The Last of US -el típico apocalípsis zombi- con la que nos está tocando vivir.

Al respecto del retraso de The Last Of Us: Part II se ha expresado también Naughty Dog, desarrolladora del juego, señalando la decepción que les genera tanto a ellos como a quienes esperaban jugarlo cuanto antes, explicando que aunque lo tienen prácticamente terminado, la logística para su distribución es inviable en estos momentos y, en consecuencia, el retraso es inevitable.

A modo de curiosidad cabe comentar que HBO prepara un serie de The Last of Us basada en el título original, con visos de continuar con la secuela de tener éxito, pero como el resto de actividad, se verá sin duda afectada por la pandemia real, como está sucediendo con toda producción audiovisual a lo largo y ancho del mundo: primero deberá retomarse lo que a estaba en marcha y luego ya veremos.