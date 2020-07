Crytek retrasa el lanzamiento de Crysis Remastered para pulir el juego

Crysis Remastered sigue dando de que hablar y no para bien. Ayer mismo nos hacíamos eco de las últimas filtraciones y la opinión que os transmitimos, bastante generalizada según se puede leer a lo largo y ancho de Internet, es que el título no da la sensación de estar a la altura de lo esperado. Lo mismo parecen opinar en Crytek.

La compañía ha emitido un comunicado anunciando que el lanzamiento de Crysis Remastered se retrasa de manera indefinida, aunque la intención de sacarlo este año se mantiene y tampoco debería demorarse en exceso. En todo caso, ¿cuál es el motivo de esta decisión, cuando la fecha de lanzamiento prevista era el 23 de julio, en apenas tres semanas?

El motivo no ha sido uno, sino dos, aunque el segundo se deriva directamente del primero. Para empezar, que ayer se diese a conocer el tráiler oficial de Crysis Remastered y la fecha de lanzamiento fue una filtración supuestamente inesperada por la compañía… y las opiniones que han inundado Internet, como hemos señalado, nada favorables por lo general, han hecho el resto.

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3

— Crysis (@Crysis) July 1, 2020