¿Cuánto cuesta un Core i9 10900K «perfecto»?

El Core i9 10900K es el procesador más potente que tiene Intel en el mercado de consumo general. Este tiene 10 núcleos y 20 hilos funcionando a 3,7 GHz-5,3 GHz, modo normal y turbo, soporta overclock y se integra en la plataforma LGA 1200.

Todos los procesadores Core i9 10900K tienen esas especificaciones base, pero esto no quiere decir que todos sean iguales. Como sabrán muchos de nuestros lectores el proceso de fabricación de semiconductores se ve afectado por lo que se conoce como «lotería del silicio», un concepto que utilizamos para referirnos al papel que juega la suerte en los procesos de fabricación de procesadores, núcleos gráficos y otros componentes que salen de una oblea de silicio.

La lotería del silicio influye en aspectos tan importantes como los núcleos funcionales de un procesador, los shaders activos en una GPU, y también pueden determinar la frecuencia estable que pueden alcanzar dichos componentes. Así, los procesadores y GPUs que no logran llegar a un nivel mínimo para formar parte de una gama superior acaban siendo aprovechados para dar forma a productos inferiores, un tema que ya os contamos en su momento en este artículo dedicado a los chips «defectuosos».

Lotería del silicio: el camino hacia el Core i9 10900K perfecto

Sin embargo, cuando hablamos de un mismo producto, la lotería del silicio determina, principalmente, sus frecuencias máximas de trabajo, es decir, el pico máximo de MHz (o de GHz) que podrá alcanzar de forma totalmente estable, y sin que las temperaturas sean un problema, obviamente.

Ya tuvimos la oportunidad de hablar de este tema cuando vimos el coste de un Ryzen 9 3950X «perfecto«, y sí, la diferencia de precio era enorme, ya que alcanzaba los 1.499,99 dólares, una cifra que prácticamente doblaba el precio de venta recomendado del modelo estándar. La diferencia entre ese modelo «perfecto» y el estándar radica en que el primero había sido montado previamente en una placa base para comprobar que puede alcanzar los 4,15 GHz con todos sus núcleos activos de forma estable, mientras que el segundo probablemente no llegue a ese nivel de overclock.

Pues bien, con el Core i9 10900K «perfecto» ocurre exactamente lo mismo, se trata de versiones que han sido probadas previamente para garantizar que son capaces de alcanzar una frecuencia determinada de forma estable, y manteniendo un consumo, un voltaje y unas temperaturas de trabajo aceptables.

En este caso el ese Core i9 10900K «perfecto» tiene un precio de 949,99 dólares, una cifra que llega casi a doblar el precio de la versión estándar, que cuesta 499,99 dólares. Esa variante es capaz de alcanzar, de forma totalmente garantizada, 5,1 GHz de frecuencia con overclock trabajando con todos sus núcleos activos, 5,2 GHz con seis núcleos activos y 5,3 GHz con tres núcleos activos.

¿Vale la pena pagar ese dinero? La respuesta es un no rotundo. Está claro que aquellos usuarios que tengan un presupuesto enorme y que quieran lo mejor de lo mejor no tendrán problema alguno en recurrir a estos chips que han sido probados previamente, pero para un usuario normal no son una buena opción.