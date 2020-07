La presentación de los nuevos Samsung Galaxy Note 20 está fijada para el 5 de agosto en un nuevo evento «Unpacked». Según las últimas informaciones que hemos tenido la oportunidad de ver la compañía surcoreana presentará, al menos, dos versiones, el Galaxy Note 20 y el Galaxy Note 20 Ultra.

Ya os hemos contado en artículos anteriores cuáles serán las diferencias más importantes entre ambos terminales. Si todo va según lo previsto el Samsung Galaxy Note 20 tendrá un acabado todo pantalla plano, es decir, sin el acabado Edge, y será más pequeño. Por su parte, la versión «Ultra» tendrá también un acabado todo pantalla, pero con acabado Edge y será más grande.

Como sabrán muchos de nuestros lectores el acabado Edge aplica una curvatura que extiende la pantalla en los laterales del smartphone, consiguiendo lo que Samsung denominó en su momento como un efecto de pantalla «infinita». A nivel de especificaciones ambos modelos tendrán una base común, pero el Samsung Galaxy Note 20 Ultra contará con una mayor cantidad de memoria y tendrá, casi con total seguridad, un conjunto de cámaras superior frente al modelo estándar.

La fuente que ha publicado este render es Evan Blass, una de las más fiables cuando hablamos del sector smartphone. Como podemos ver todo encaja con lo que habíamos visto anteriormente, tenemos un acabado todo pantalla plano con una cámara frontal integrada en un pequeño espacio circular, y en la parte trasera nos encontramos con una isleta rectangular enorme que alberga un total de tres cámaras.

El Samsung Galaxy Note 20 Ultra mantendrá esa misma línea y esos mismos acabados (ambas versiones estarán construidas en metal y cristal), pero será un modelo más grande y tendrá, como anticipamos, un acabado Edge en la pantalla. Antes de terminar aprovecho para recordaros las posibles especificaciones de los dos próximos smartphones tope de gama del gigante surcoreano, así como sus precios (estimados, no confirmados).

Podría llegar con un precio de 1.199 euros.

Costará 1.399 euros, según las últimas informaciones.

I feel like, with a leak such as this, several hours of exclusivity for Patreon subs should suffice. Many of you have been quite patient. 😊 pic.twitter.com/MqxzlRpD5e

— Evan Blass (@evleaks) July 17, 2020