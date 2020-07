Procmon llega a Linux de la mano de Microsoft

Hablar de Procmon, de Process Explorer y de otras herramientas de Sysinternals es, para muchos, recordar un conjunto de herramientas muy veteranas y que, durante bastantes años, han sido el complemento perfecto para Windows, ya que nos ofrecen una aproximación mucho más profunda a determinados elementos del sistema que, solo con las herramientas y funciones incluidas en el sistema operativo, no son accesibles. O, al menos, no lo son de una manera tan sencilla y adecuada como con estos programas.

Y ojo, que entiendo que es una opinión bastante generalizada, tanto que los de Redmond terminaron por adquirir Sysinternals allá por 2009, en lo que algunos pensaron que era un movimiento para acabar con Procmon, File Explorer y demás, pero en el que otras personas quisimos ver buenas intenciones por parte de Microsoft. Yo, personalmente, reconozco que llegué a pensar que quizá, incluso, se incluirían de manera nativa en el sistema operativo. Con el tiempo, debo reconocerlo, me pasé de optimista.

Todas las aplicaciones de Sysinternals, no obstante, siguen estando al día y actualizándose de manera regular. Microsoft no solo no ha acabado con ellas, sino que ha enriquecido el catálogo de Sysinternals, ahora Windows Sysinternals, con nuevas e interesantes herramientas. La mayoría de ellas, como Procmon, se centran en la monitorización de elementos del sistema, muchas de ellas están bastante bien documentadas y, en la línea de lo ofrecido por sus creadores en sus orígenes, siguen siendo gratuitas. Puedes descargar la suite de Windows Sysinternals desde esta página.

Y hoy hemos sabido, por Beta News, que Microsoft no solo sigue cuidando de estas herramientas, no, sino que además también se plantea ampliar sus horizontes. ¿Cómo? Pues publicando, en GitHub, sí, la plataforma de código abierto que adquirieron hace unos años, una versión de Procmon para Linux y bajo licencia MIT License.

No es, en puridad, exactamente el mismo Procmon disponible para Windows, eso sí. Esta es la descripción que dan, en su página de GitHub, los responsables del proyecto: «Process Monitor (Procmon) es una reinvención de Linux de la herramienta Procmon clásica del conjunto de herramientas Sysinternals para Windows. Procmon proporciona una forma conveniente y eficiente para que los desarrolladores de Linux rastreen la actividad syscall en el sistema«. Cabe entender, por lo tanto, que no parte del mismo código, si bien sí que reproduce las mismas funciones o, al menos, las más importantes.

Los responsables de este port de Procmon a Linux piden, a la comunidad, tanto feedback como sea posible: preguntas sobre el software a través de StackOverflow, petición de nuevas funciones, participar en las votaciones de las funciones más populares… son muchos los elementos que apuntan a que, al menos en principio, se trata de un proyecto del que podemos esperar que tenga cierto recorrido. Y, es más, incluso (si salen bien los planes de Microsoft, claro) no descartaría que, con el tiempo, esta versión de Process Monitor llegara a evolucionar tanto como para superar a su predecesora, a la que incluso podría acabar por sustituir en algún momento.