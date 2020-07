Requisitos de The Medium: tenemos un nuevo estándar

Bloober Team ha confirmado los requisitos de The Medium, uno de los juegos que más interés generó durante el último evento dedicado a Xbox Series X. Su lanzamiento tendrá lugar en diciembre de 2020, y llegará también a PC (Windows 10).

Estamos, por tanto, ante un juego de nueva generación de primera hornada, lo que significa que los requisitos de The Medium marcan el estándar que tendrán los juegos de nueva generación durante esta primera etapa. Quiero dejar muy claro este tema, hablamos de primera etapa en el mismo contexto que aplicamos en su momento a PS4 y Xbox One. Los juegos que llegaron entre finales de 2013 y 2015 tuvieron unos requisitos mínimos y recomendados mucho más asequibles que aquellos que llegaron a partir de 2016, y con el lanzamiento de PS4 Pro y Xbox One X hubo otro salto importante.

Si trasladamos esto a la nueva generación la conclusión que podemos sacar es muy simple. Los requisitos que vamos a ver podrían mantenerse como el referente a seguir durante los dos primeros años, en la segunda etapa podríamos ver un incremento considerable, y si Sony y Microsoft deciden lanzar una PS5 Pro y una Xbox Series X mejorada los requisitos de juegos en PC volverían a aumentar.

Dicho esto, entramos a ver los requisitos de The Medium.

The Medium: requisitos mínimos

Requiere un procesador de 64 bits y Windows 10 de 64 bits.

Procesador: Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 2500X.

Memoria: 8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica para jugar en 1080p: NVIDIA GeForce GTX 1060 de 6 GB o AMD Radeon R9 390X.

DirectX: Versión 11.

Almacenamiento: 30 GB de espacio disponible.

Tarjeta de sonido: compatible con DirectX.

Como podemos ver hay un salto importante a nivel de requisitos, ya que este nivel venía siendo el recomendado en títulos de la generación anterior (PS4 y Xbox One).

Tenemos un error importante en la equivalencia CPU, ya que el Ryzen 5 2500X tiene cuatro núcleos y ocho hilos, y el Core i5 6600 suma cuatro núcleos y ocho hilos. Su equivalencia más cercana sería el Ryzen 3 1300X.

The Medium: requisitos recomendados

Requiere un procesador de 64 bits y Windows 10 de 64 bits.

Procesador: Intel Core i5-9600 o AMD Ryzen 7 3700X.

Memoria: 16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica para jugar en 1080p: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti o Radeon RX Vega 56, para jugar en 4K necesitaremos una NVIDIA GeForce RTX 2070 o una Radeon RX 5700 XT.

DirectX: Versión 11.

Almacenamiento: 30 GB de espacio disponible.

Tarjeta de sonido: compatible con DirectX.

Para jugar en 4K con trazado de rayos activado recomiendan una NVIDIA GeForce RTX 2080.

En este caso tenemos también otro salto considerable, y vemos que acertamos de pleno cuando os recomendamos una GTX 1660 Super para jugar sin problemas en 1080p (rinde prácticamente al mismo nivel que una GTX 1660 Ti y es mucho más barata).

No hay errores importantes en las equivalencias GPU, aunque debemos tener claro que la RX Vega 56 rinde un poco más que la GTX 1660 Ti, y lo mismo ocurre con la Radeon RX 5700 XT frente a la RTX 2070.

Donde sí tenemos un error importante es en la equivalencia CPU, ya que el Ryzen 7 3700X tiene 8 núcleos y 16 hilos y el Core i5 9600 suma 6 núcleos y 12 hilos. La equivalencia correcta sería un Ryzen 5 3600.

Para terminar os dejo un vídeo que ha salido hace poco donde podemos ver una secuencia de juego real de The Medium mostrando todo su potencial. El concepto de jugar en dos dimensiones es muy interesante, y como podemos ver está muy conseguido. Ambas se renderizan en tiempo real, y de forma simultánea. La versión del juego para Xbox Series X funcionará en resolución 4K y mantendrá 30 FPS estables, según han indicado desde Bloober Team.