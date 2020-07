Hoy era el gran día, Microsoft ha celebrado un evento especial dedicado a Xbox Series X y centrado en los juegos más importantes que acompañarán a esta consola en su lanzamiento.

No hay duda de que tras la mediocridad del evento anterior, donde vimos una mayoría de títulos multiplataforma e intergeneracionales, el gigante de Redmond necesitaba redimirse. ¿Quieres saber si lo ha conseguido? Pues sigue leyendo, que te lo vamos a contar en este artículo.

Xbox Series X: un vistazo al hardware de la nueva consola de Microsoft

Antes de entrar a ver los juegos que ha presentado el gigante de Redmond quiero aprovechar este artículo para recordaros las especificaciones completas de Xbox Series X, una consola que, como hemos dicho en artículos anteriores, representa una evolución muy grande frente a Xbox One.

Xbox Series X tiene una GPU Radeon RDNA 2 (en teoría, algunos rumores hablan de 1.5) con 3.328 shaders, 208 unidades de texturizado y 80 unidades de rasterizado.

La GPU funciona a 1.825 MHz, lo que nos deja una potencia bruta de 12,15 TFLOPs.

Su procesador está basado en la arquitectura Zen 2, suma 8 núcleos y 16 hilos y puede trabajar a 3,8 GHz con 8 núcleos y 8 hilos, o a 3,6 GHz con 16 hilos activos.

Suma un total de 16 GB de GDDR6 sobre un bus de 320 bits. De esta 10 GB tienen un ancho de banda de 560 GB/s y 6 GB con un ancho de banda de 336 GB/s.

SSD de 1 TB con una velocidad de 2,4 GB/s.

Sonido 3D de alta calidad.

Lector de Blu-ray 4K.

No tenemos detalles sobre el precio de venta, pero todo parece indicar que rondará los 499 euros, y que estará disponible en noviembre de este mismo año.

Un vistazo a los juegos de Xbox Series X

Halo Infinite

Sin duda el título más esperado. Llegará a Xbox One y Xbox One, algo que se deja notar, ya que 343 Industries ha tenido que partir de las limitaciones de la generación actual para sacar adelante este proyecto.

Prometen 60 FPS en Xbox Series X, una calidad gráfica mejorada y unos tiempos de carga casi inexistentes. Juzgad por vosotros mismos.



State of Decay 3

Un proyecto interesante que continuará las bases de la franquicia. La cinemática luce de maravilla.

Forza Motorsport

Parece que estamos ante un reinicio suave de la conocida franquicia de conducción. Nos encontramos con un apartado técnico soberbio, y con trazado de rayos aplicado a reflejos.

Everwild

Nueva franquicia de Rare. Tiene una dirección artística y un diseño verdaderamente prometedores, como podéis ver en el vídeo.



Tell Me Why

Un anuncio inesperado con tintes de aventura y un argumento interesante. Bien terminado a nivel técnico.

Ori and the Will of the Wisps

Funcionará a 4K y 120 FPS en Xbox Series X.

Tetris Effect: Connected

Echo Generation

Hell Neighbor 2

Balan Wonderworld



The Outer Worlds: Peril on Gorgon

Una propuesta interesante que mantiene la esencia de la última franquicia estrella de Obsidian. No han concretado qué mejoras gráficas traerá.

Grounded

Otro anuncio inesperado. A pesar del tono del juego nos encontramos con un acabado técnico muy cuidado, de hecho me ha parecido ver reminiscencias de trazado de rayos.

As Dusk Falls

Un proyecto indie bastante curioso que tiene toda la pinta de ser una aventura gráfica centrada en la narrativa y la toma de decisiones.

Avowed

Un juego de rol en perspectiva subjetiva de tipo mundo abierto que luce de maravilla.

Senua’s Saga: Hellblade II

Uno de los proyectos más importantes y más esperados. Está siendo desarrollado bajo el Unreal Engine 5.



Psychonauts 2



Destiny 2

La segunda entrega de la franquicia de Bungie llegará a Xbox Series X en 4K con 60 FPS y una calidad gráfica mejorada.

STALKER 2

Será exclusivo de Xbox Series X y PC, y como podemos ver en el vídeo luce de maravilla.

Warhammer 40,000: Darktide

The Gunk

The Medium

El concepto de dos realidades promete, y la ambientación también. A mi juicio uno de los proyectos más interesantes por su originalidad y su acabado técnico en general.



Phantasy Star Online 2.0: New Genesis

CrossFire X

Un exclusivo para Xbox Series X y PC que luce realmente bien. Mención especial para los efectos de partículas y las posibilidades de destrucción de los escenarios.



Fable

El esperado reinicio de la franquicia. Exclusivo para Xbox Series X y PC.

¿Ha cumplido Microsoft con las expectativas?

Podéis juzgar por vosotros mismos con los vídeos que hemos acompañado, ya que no nos hemos dejado nada en el tintero.

Si queréis mi opinión debo decir que tengo sensaciones enfrentadas, y que lo veo como un evento con luces y sombras. Muchos indies y juegos «de relleno», pero también varios títulos prometedores. State of Decay 3 me llama mucho la atención, y también Fable, STALKER 2, The Medium y Senua’s Saga: Hellblade II.

Dado que todavía nos encontramos en una etapa temprana y previa al lanzamiento me quedo con lo positivo, y en este sentido lo más importante es que Xbox Series X llegará acompañada de importantes títulos exclusivos.

Lo que menos me ha gustado (tengo que decirlo porque soy fan de la franquicia) ha sido Halo Infinite. Creo que Microsoft debería haberse centrado en desarrollarlo para Xbox Series X, ya que mantener el soporte de Xbox One ha afectado enormemente al apartado gráfico.