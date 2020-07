Tras el enorme éxito de su primera temporada, era previsible que Netflix anunciase la renovación de The Witcher. Sin embargo, parece que los derechos de las novelas de Sapkowski podrían dar todavía más de sí, además de la ya confirmada película de anime, con los rumores de una posible serie completamente nueva, The Witcher: Blood Origin.

Marcando de nuevo una distancia con los juegos, en esta ocasión con encontramos con un spin-off de seis partes que tendrá lugar aproximadamente 1.200 años antes de las aventuras de Geralt de Rivia.

Así pues, tal y como adelantan desde la cuenta oficial de próximos estrenos de Netflix, esta precuela se centrará en profundizar en el propio universo de las novelas, volviendo a un punto en el que «los mundos de los monstruos, hombres y elfos se fusionaron en uno, y el primer Brujo nació«.

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.

Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.

