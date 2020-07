Hace poco vimos que Xbox Live Gold podría acabar desapareciendo por completo, y que con el lanzamiento de Xbox Series X en Microsoft podrían emprender una aventura totalmente nueva centrada en una oferta de servicios mucho más interesante y atractiva para el usuario, con el Game Pass como pilar central.

Todavía no hay nada confirmado por parte del gigante de Redmond, pero parece que no íbamos desencaminados. Según Jeff Grubb, una de las fuentes más fiables dentro del mundillo de las filtraciones centradas en consolas y videojuegos, Xbox Live Gold pasará a mejor vida con el lanzamiento de Xbox Series X. Esto tendrá una consecuencia importante, y es que el juego online en dicha consola pasará a ser totalmente gratuito. Sí, has leído bien, gratis.

Si esto se confirma estaremos ante uno de los cambios más importantes, y más esperados, dentro del sector de las videoconsolas. No tengo que recordaros la de veces que se ha criticado a Sony y Microsoft por imponer el cobro de una cuota mensual para poder disfrutar de los juegos de sus consolas en modo online, así que tampoco tengo que explicaros por qué sería un movimiento tan relevante.

El valor de Xbox Series X mejoraría enormemente con un modo de juego online totalmente gratuito, tanto que Sony se vería obligada a recoger, de una forma u otra, el «guante» que Microsoft le habría tirado «a la cara».

Lo lógico sería que Sony hiciese lo propio, es decir, que ofreciese juego online gratuito con PS5, pero la compañía nipona podría aprovechar su posición, y su reputación, para mantener el juego online de pago integrándolo con otros servicios, o añadiendo elementos que refuercen su valor y que hagan creer al usuario que en realidad paga por ellos, y no por el juego online.

Veremos cómo evoluciona la situación durante los próximos meses, pero desde luego esta información podría poner patas arriba el sector, siempre que se acabe confirmando. Microsoft es una de las compañías que más fácil lo tiene para dar este paso, no solo por la enorme cantidad de recursos de los que dispone, sino porque además reconoció abiertamente que no le importa hacer sacrificios y perder dinero durante la primera fase de vida de Xbox Series X.

Como ya he dicho en otras ocasiones la guerra de las consolas de nueva generación no se va a decidir por la reputación de un sistema o por el hardware de otro, al final todo va a sumar. Retrocompatibilidad, juegos exclusivos, precio de venta y servicios serán las grandes claves que acabarán decidiendo quién será el vencedor dentro de la nueva generación. ¿Apostamos? Dejad a vuestro ganador en los comentarios.

Xbox Live Gold is going away and playing online multiplayer will be free. They will not force you into Ultimate to play online.

— grubbsnax is back (@JeffGrubb) July 31, 2020