Google Pixel 5a: primeras señales de vida

Sí, has leído bien, Google Pixel 5a, no me he confundido. Sé que durante los últimos días hemos hablado bastante del Google Pixel 4a, y ya incluso sabemos que verá la luz el próximo lunes 3 de agosto. Obviamente, y como corresponde a los tiempos en los que vivimos, pese a que no se ha presentado ya lo sabemos prácticamente todo sobre sus especificaciones técnicas y, probablemente, el evento del lunes sirva, principalmente para que podamos confirmar todo lo que, de algún modo, ya hemos ido conociendo por distintas fuentes a lo largo de los últimos meses.

Y sí, repito, hablo del Google Pixel 5a, no del Google Pixel 5, del que por el momento tenemos una hipótesis de su diseño, que podría estar construido alrededor de un Snapdragon 765G (lo que podría penalizar su rendimiento). Bueno, y que de mantener el ciclo de vida habitual de sus productos, Google debería presentarlo en algún momento del mes de octubre. Nada es seguro, claro, de momento hablamos de teorías y filtraciones, que no sabemos si son acertadas o no hasta que llegue el día de su presentación.

Entonces, ¿Google Pixel 5a? Pues sí, según publica hoy 9to5Google, tenemos una evidencia concreta de que Google está trabajando en un teléfono de gama media, el Google Pixel 5a, que de no haber cambios debería ver la luz a mitades del año que viene. El origen de esta información se encuentra en un cambio de código en el Proyecto de Código Abierto de Android, donde un desarrollador hace menciones directas a la línea completa de teléfonos de Google Pixel y con qué versión de Android se lanzaron o lanzarán.

En dicha entrada, que ya ha sido eliminada, se podía encontrar una lista de dispositivos con los modelos de Pixel que ya conocemos pese a que todavía no han sido presentados, Pixel 4a (en sus variantes 4G y 5G) y Pixel 5, pero también una mención directa al modelo Google Pixel 5a, del que hasta ahora no había noticia alguna.

¿Y qué nos está contando esta primera mención al Pixel 5a, cuando todavía puede faltar alrededor de un año para que vea la luz? Bueno, para empezar sabemos que Google ya está trabajando en la versión de gama media del Pixel 5 y, por las fechas, pues precisamente eso, que salvo incidentes vería la luz el año que viene. Ah, y claro, un detalle importante y que refuerza esta conclusión: Por la lista comprobamos que contará con Android R (11), y no con Android 12, que presumiblemente verá la luz en otoño del próximo 2021.

De momento, obviamente, no sabemos nada sobre sus especificaciones técnicas, diseño, precio… nada, solo que Google ya está trabajando en el Pixel 5a, cuando el 4a todavía no ha visto oficialmente la luz. A partir de aquí, claro, se abre el campo para que, durante los próximos meses, empecemos a recibir las primeras filtraciones sobre el futuro smartphone de gama media de Google. Las esperamos con los brazos abiertos.