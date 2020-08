Un interesante rumor asegura que Rockstar podría estar trabajando en dos grandes proyectos, GTA 6 y un remake de GTA Vice City. Sí, habéis leído bien, en una nueva entrega de su conocida franquicia y en un remake de uno de los juegos más queridos de la saga. Suena bien, ¿verdad? ¿Pero qué hay de cierto en todo esto y cuándo podríamos ver dichos juegos? Vamos a analizarlo.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que las fuentes que apuntan a GTA 6 y un remake de GTA Vice City son distintas, y tienen, por tanto, un valor y una credibilidad diferente. Sobre el primero hemos visto ya múltiples rumores y supuestas filtraciones que son bastante creíbles, incluyendo desde el tema del informe financiero que comentamos en su momento hasta el perfil profesional de un antiguo empleado.

La conclusión es clara, la pregunta que debemos hacernos no es si veremos un GTA 6, sino cuándo lo veremos. Hablamos de la gallina de los huevos de oro de Rockstar (desarrolladora) y Take-Two (publicadora), así que dicho juego acabará llegando tarde o temprano.

GTA 6 y un remake de GTA Vice City: ¿exclusivos de la nueva generación?

A día de hoy las fuentes siguen sin ponerse de acuerdo, es decir, no sabemos con claridad si GTA 6 será un título exclusivo de la nueva generación de consolas o si, por el contrario, acabará llegando también a PS4 y Xbox One. Viendo la tendencia que ha mantenido Rockstar creo que es probable que, al final, acaben optando por un lanzamiento intergeneracional, de hecho GTA V llegó a ambas generaciones, Xbox 360 y PS3, y Xbox One y PS4, pero tened en cuenta que no hay nada confirmado, y que podría equivocarme.

En cuanto al remake de GTA Vice City no hay duda de que Rockstar podría volver locos a los fans de su conocida franquicia con un juego de este calibre. En su momento pude jugarlo en la Xbox original, y qué puedo decir, lo disfruté muchísimo, sobre todo por la banda sonora y la cuidada ambientación que presentaba. El remake debería mantener ambas claves, y aportar por un completo lavado de cara a nivel gráfico.

Si hablamos de posibles fechas de lanzamiento la cosa es complicada, sin duda. Podríamos ver un GTA 6 y un remake de GTA Vice City, pero es poco probable que ambos lleguen al mismo tiempo. Rockstar tendría dos opciones, lanzar primero el remake de GTA Vice City y seguir haciendo dinero con este y con GTA V, lo que le daría más tiempo para pulir el desarrollo de GTA 6, o hacerlo a la inversa, es decir, lanzar primero GTA 6.

A nivel personal me inclino más por la primera opción, pero nos movemos en terreno de rumores, así que de momento vamos a controlar nuestras expectativas y a esperar. Sé que a todos nos encantaría ver un remake de GTA Vice City, pero no se ha anunciado oficialmente, así que paciencia.