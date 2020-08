El Snapdragon 865 lidera el top diez de SoCs más potentes

AnTuTu ha publicado un nuevo ránking con los diez SoCs más potentes del sector móvil, y como cabía esperar el Snapdragon 865 ha sido el vencedor absoluto. No teníamos dudas en este sentido, así que lo realmente interesantes está en ver cómo se distribuyen el resto de puestos de la lista. Ya os adelanto que hay sorpresas.

Como hemos dicho el SoC Snapdragon 865 es el más potente, gracias a su configuración de CPU con ocho núcleos divididos en tres bloques: un núcleo Kryo 585 de alto rendimiento funcionando a 2,84 GHz, tres núcleos Kryo 585 a 2,42 GHz y cuatro núcleos Kryo 585 a 1,8 GHz. Su GPU es una potente Adreno 650.

Por detrás del Snapdragon 865 queda el MediaTek Dimensity 1000+. Os habíamos dicho que había sorpresa, y aquí la tenéis. MediaTek había abandonado temporalmente el mercado de los SoCs de gama alta para recuperarse de los fracasos registrados con sus chips Helio serie X, y como podemos ver ha vuelto por la puerta grande, ya que ha conseguido superar al Snapdragon 855+.

El Snapdragon 865 lidera, MediaTek sorprende

El MediaTek Dimensity 1000+ tiene una CPU con ocho núcleos dividida en cuatro núcleos Cortex-A77 de alto rendimiento a 2,66 GHz y cuatro núcleos de bajo consumo Cortex-A55 a 2 GHz. Su GPU es una solución Mali-G77 con nueve núcleos gráficos. No está nada mal, aunque es evidente que el rendimiento de la Adreno 650 del Snapdragon 865 es muy superior.

Con todo, el MediaTek Dimensity 1000+ tiene una importante ventaja frente al Snapdragon 865, y es que cuenta con un módem 5G integrado, lo que ayuda a reducir de forma significativa los costes y permite crear smartphones potentes y de última generación manteniendo un precio mucho más interesante. El Snapdragon 865 necesita de un módem 5G externo (el X55) para ofrecer dicha conectividad, algo que, como ya os contamos en su momento, supone un importante aumento de los costes.

Las siguientes tres posiciones están ocupadas, respectivamente, por los Kirin 990 5G, Snapdragon 855 y Kirin 990. Cierran la lista los Dimensity 1000L, Kirin 980, Kirin 985 5G y Dimensity 820. Sé lo que estáis pensando, que cómo es posible que no esté en la lista el Exynos 990, y no os preocupéis, no os vamos a dejar con la duda. Esto tiene una explicación, y es que en esta prueba AnTuTu solo tiene en cuenta el mercado chino, y en China los Galaxy se distribuyen con SoC Snapdragon, de ahí que no haya ni rastro de los SoCs Exynos.

Si se hubiera incluido el SoC Exynos 990 habría quedado por debajo del SoC Snapdragon 865, pero por encima del SoC MediaTek Dimensity 1000+, es decir, habría ocupado la segunda posición.