Sí, lo sé, eso de portapapeles, emojis y gifs juntos suena a principio de chiste, como aquellos clásicos de «Van un inglés, un francés y un español…» o «un cura, un rabino y un imán entran en un bar…». Con una diferencia, y es que en el caso de los chistes, los protagonistas al menos tienen un denominador común, en el caso del titular de esta noticia, soy consciente de que suena, más bien, a una de esas mezclas sin sentido de comida que probamos cuando éramos niños y que nos dejaron con el estómago del revés… o que todavía seguimos haciendo porque nos encanta.

Y siendo justo, y si seguimos con la analogía de la receta infantil, debo confesar que mezclar portapapeles, emojis y gifs me parece que encaja en el modelo de combinación rara, pero que una vez que has probado mantienes ya para siempre en la lista de tus recetas favoritas, aunque quienes no la hayan probado te sigan mirando con extrañeza. Claro que, en este caso, la autoría de la mezcla no le corresponde a un niño, sino a las cabezas pensantes de Redmond, más concretamente a los responsables de Windows 10.

Porque, según informa MSPowerUser, entre las novedades que se pueden ver en Windows 10 Insider Build 20185, el selector de emojis ya disponible en el sistema (pulsando las teclas Windows y punto) va a experimentar una sustancial mejora en futuras versiones finales de Windows, ya que a su función actual, se unirán un selector de imágenes gif, al estilo de los que ya ofrecen múltiples aplicaciones y servicios online y, algo que me parece una excelentísima noticia, un portapapeles ampliado, que nos permitirá sacar mucho más partido a esta herramienta.

¿Y qué tiene de especial este nuevo portapapeles? Pues algo que la comunidad (bueno, o al menos parte de la misma) lleva reclamando a Microsoft durante décadas: un multiportapapeles. Sí, has entendido bien, y es probable que te hayas alegrado un montón al saberlo, y es que Windows permitirá guardar varios elementos de manera simultánea (hasta 25) en el portapapeles y, mediante la interfaz que se muestra al pulsar las teclas Windows y punto, acceder de manera específica a aquel elemento que queramos emplear.

Hasta ahora, para poder añadir varios elementos al portapapeles, ha sido necesario emplear aplicaciones de terceros que, bien con una interfaz gráfica o con una combinación de teclas, nos permiten seleccionar en qué espacio de memoria, del total de los disponibles en la herramienta, queremos emplear en cada momento. Este es, sin duda, uno de esos casos en los que los desarrolladores externos han sabido sacar partido a una carencia o, mejor dicho, a un elemento mejorable del sistema. Parece que, por fin, Windows contará de forma nativa con esta función.

En cuanto al selector de gifs, en realidad tiene muy poco misterio y seguro que ya imaginas su funcionamiento. Cuenta con un pequeño recuadro de texto en el que tendrás que escribir qué es lo que buscas, y la herramienta te mostrará los resultados de dicha búsqueda en el popular servicio Tenor (al menos en la versión preliminar), para que los insertes dónde desees.

Como ya comentaba al principio, de momento esta función solo está disponible para los usuarios que estén probando la versión Insider Build 20185 de Windows 10. Si es tu caso y quieres probar por ti mismo la buena combinación que hacen emojis, gifs y portapapeles, tan solo tendrás que activarla empleando ViveTool (aquí te explicamos cómo instalar esta herramienta). Y, si en algún momento te pica la curiosidad y quieres saber qué tienes que hacer para probar las versiones Insider de Windows 10, aquí te contamos todo sobre las mismas.