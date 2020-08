Novedades VOD 32/20: ‘Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo’

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y esta es una de esas semanas de las que no cabe esperar nada más que calor. Por eso mismo, algo como Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo suena incluso fresquito. Lo voy explicando por partes.

Netflix

¿Te gusta la ‘comida rápida’ de Netflix? Entonces te puedes hartar si quieres, porque eso es lo que trae esta semana la gran N del VOD: mucha variedad de poco calado, de la cual destacamos Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo… porque tampoco había nada mucho mejor, la verdad.

Con todo, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendote va a gustar si has visto la serie, porque es un colofón digno a las cuatro temporadas que tuvo. Le dan un toque diferente con el que alargar la historia si eres fan, ya que se trata de un especial interactivo, en el que vas eligiendo el camino que debe tomar la protagonista. Unbreakable Kimmy Schmidt no es la mejor comedia de Netflix -básicamente se redujeron a meter a Erin Hannon (The Office) en un búnker y arrancar desde ahí-, pero tiene su punto y es entretenida. En Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo, además, participa el mismísimo Harry Potter… O sea, Daniel Radcliffe.

Esta semana ha llegado también a Netflix la nueva temporada de The Seven Deadly Sins, una de sus series exclusivas de anime más populares y contundentes, entendiendo por contundencia la calidad de la producción que envuelve un contenido con profundo y logrado aroma a clásico. Netflix la considera la cuarta temporada, porque le suma un especial de cuatro capítulos que emitieron como interludio entre la primera y segunda temporada, pero estamos más bien ante la tercera temporada de las aventuras de Los siete pecados capitales.

Más contenidos exclusivos:

¡A cantar! Alemania (T1). «En este concurso de karaoke presentado por Palina Rojinski, los participantes deben afinar para poder llevarse los 30.000 euros de premio.»

¿Dónde se esconden los más buscados? (T1). «Hay sospechosos de crímenes atroces que siguen en libertad a pesar de haberles puesto precio a sus cabezas. Esta serie documental presenta a los más buscados del mundo.»

Alta mar (T3). «Dos hermanas descubren siniestros secretos familiares tras una oleada de misteriosos asesinatos en un barco de lujo que navega de España a Brasil en los años 40.»

Anelka el incomprendido. «¿Indescifrable, incomparable o ambas cosas? Este documental analiza en profundidad el polémico legado del famoso futbolista francés Nicolas Anelka.»

Berlín, Berlín: La novia se fuga. «En esta secuela de la exitosa serie de TV, Lolle ha pasado página y está a punto de casarse con su amigo Hart. Hasta que Sven aparece y altera sus planes.»

Fauna minúscula (T1). «Esta serie sobre naturaleza capta las fascinantes vidas de pequeños animales que se embarcan en aventuras épicas de supervivencia a lo largo y ancho de EE. UU.»

Fiesta de palabras: Canciones (T1). «Bailey, Franny, Kip, Lulu y Tilly cantan y bailan en estos vídeos musicales. ¡Los más peques no podrán resistirse a acompañarlos!»

Immigration Nation (T1). «Gracias a información sobre las operaciones del ICE y a conmovedoras historias de inmigrantes, esta docuserie examina a fondo la inmigración de hoy en día en EE. UU.»

Las nuevas leyendas de Mono (T2). «Una intrépida chica libera al Rey Mono, un dios atrapado en piedra desde tiempo inmemorial, para encontrar los siete rollos sagrados y salvar al mundo del mal.»

Los vigilantes de Malibú: La nueva ola. «Llega el verano a Malibú. Los Besugos serán los anfitriones de la competición internacional Beachmaster, ¡en la que también participarán!»

Magos: Cuentos de Arcadia (T1). «El aprendiz de Merlín se une a los héroes de Arcadia en una aventura en Camelot, donde se está gestando un conflicto entre humanos, troles y magos.»

Más aventuras sobre ruedas en el espacio. «Los chicos del autobús mágico viven una aventura cósmica cuando viajan a la Estación Espacial Internacional y acaban luchando contra unos tardígrados gigantes.»

Mundo Mistério (T1). «El presentador Felipe Castanhari aborda temas históricos, científicos y misterios con ayuda de sus compañeros de laboratorio. Además, desvelan hechos alucinantes.»

Sam Jay: 3 In The Morning. «Sam Jay, humorista y guionista de 'SNL', ofrece su original punto de vista sobre relaciones, viajes horribles y la osadía de los blancos, entre otras cosas.»

Sunset: La milla de oro (T3). «Los elitistas agentes del Oppenheim Group venden lujo a compradores acomodados de Los Ángeles. Las relaciones marcan la agenda y, a menudo, aportan más dramatismo.»

Superconectados (T1). «El periodista científico Latif Nasser investiga los sorprendentes y complejos vínculos que unen a los humanos, al mundo y al universo.»

Supermonstruos: La nueva clase. «Pitchfork Pines recibe una nueva remesa de diminutos alumnos, y los supermonstruos se llevan sus superpoderes al piso de arriba: ¡a la clase morada!»

The Rain (T3). «Seis años después de que un virus aniquilara a casi toda la población escandinava, dos hermanos se unen a un grupo de supervivientes en busca de protección y respuestas.»

Tut Tut Cory Bólidos: Campamento de verano. «Cory Bólidos va a pasar el verano en el campamento Amistad con su mejor amigo Freddy. Pero este tiene una nueva acompañante: su prima Rosi. ¿Cómo lo llevará Cory?»

Work It: Al ritmo de los sueños. «Inteligente y patosa, está decidida a ingresar en la universidad de su difunto padre. ¿Cómo? Transformándose a sí misma y a un grupo de inadaptados en campeones de baile.»

Amazon Prime Video

A diferencia de Netflix, Amazon Prime Video no suele ser la que más contenidos propios saca, pero sí la que más cosas de otros mete (más de un centenar esta semana) para rellenar su catálogo. A veces sale a cuenta.

De los dos lanzamientos exclusivos de esta semana en Amazon Prime Vido, nos quedamos con Arkansas, una película de rollo mafioso con nombres como Vince Vaughn, John Malkovich, Liam Hemsworth o Clark Duke, a quien también vimos en The Office, y así cerramos el círculo con Unbreakable Kimmy Schmidt. La crítica la sitúa en el montón, pero incluso con esas, Amazon se hizo con los derechos de la película, »estrenada en cines» el pasado mayo.

Más contenidos exclusivos:

Pan y Circo (T1). «La primera temporada de esta serie de conversaciones, moderadas por el actor y cineasta mexicano Diego Luna, busca comprobar que todo se puede hablar si hay los ingredientes adecuados en la mesa. Los temas de esta entrega incluyen: violencia de género, la devastación del medio ambiente, la despenalización del aborto, el racismo y la identidad…»

HBO

HBO está de vacaciones, ¿no lo sabías? Un par de series menores, un documental y unas cuantas pelis que seguro que ya has visto o que no quieres ver. Es o es lo que hay por aquí.

Más contenidos exclusivos:

En Casa (Finlandia) (T1). «Antología de cortos creados por siete directores finlandeses durante la pandemia del COVID-19 sobre cómo encontrarse a uno mismo durante el confinamiento. La soledad más profunda a veces se manifiesta de las maneras más absurdas.»

(T1). «Antología de cortos creados por siete directores finlandeses durante la pandemia del COVID-19 sobre cómo encontrarse a uno mismo durante el confinamiento. La soledad más profunda a veces se manifiesta de las maneras más absurdas.» La extraordinaria playlist de Zoey (T1). «Tras un acontecimiento extraordinario la inteligente programadora Zoey Clarke empieza a escuchar los deseos más íntimos de quienes están a su alrededor a través de la música.»

(T1). «Tras un acontecimiento extraordinario la inteligente programadora Zoey Clarke empieza a escuchar los deseos más íntimos de quienes están a su alrededor a través de la música.» Trump drena el pantano. «Revelador documental sobre Washington que sigue a los congresistas republicanos Matt Gaetz, Thomas Massie y Ken Buck mientras intentan que libertarios y conservadores «drenen el pantano.»

Disney+

Disney+, como sabes, está principalmente enfocada a los más pequeños de la casa. Si tú no eres uno de ellos, confórmate con los documentales.

