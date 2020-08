Los requisitos de juegos en PC han experimentado cambios importantes con el paso del tiempo. Recuerdo perfectamente que, cuando empecé a jugar en compatibles, los requisitos mínimos eran, realmente, el nivel más bajo posible para ejecutar un juego, al menos en la mayoría de los casos. Contar con esa configuración solo nos garantizaba que íbamos a poder ejecutar el juego, que funcionaría, pero no garantizaba nada más, ni en términos de fluidez ni de calidad gráfica.

Poco a poco esa realidad fue cambiando hasta llegar al punto en el que nos encontramos hoy, una situación en la que los requisitos de juegos en PC ya no reflejan el mínimo para mover un juego, sino más bien la configuración base para jugarlo con unas garantías aceptables, es decir, con un mínimo de fluidez y unos ajustes gráficos razonables. Esto quiere decir que si no cumplimos con esos requisitos mínimos podremos ejecutar el juego, y puede que incluso con una fluidez «tolerable», siempre que no nos quedemos muy lejos de aquellos.

Con los requisitos recomendados ha ocurrido algo parecido. Cumplirlos nos garantiza que podremos configurar la calidad gráfica en niveles altos y mantener una tasa de fotogramas por segundo fluida y estable. Sin embargo, no nos garantizan que vamos a poder moverlo en calidad máxima con una fluidez total, y en función de la resolución que vayamos a utilizar pueden carecer de valor alguno. Por ello, algunas desarrolladoras y publicadoras listan diferentes requisitos de juegos en PC en función de la resolución y de otros ajustes.

Interpretar los requisitos de juegos en PC se ha convertido en algo complicado

Y en un problema bastante grande. La gran cantidad de opciones gráficas que puede incluir un juego, la resolución que vayamos a utilizar y otras cuestiones como la propia optimización o API que utilice cada juego pueden acabar afectando de forma tan notable al rendimiento y hacer que, en muchos casos, los requisitos publicitados acaban quedado con un mero referente de poco fiable.

Lo entenderemos mejor con un ejemplo. Red Dead Redemption 2 es conocido por ser uno de los juegos peor optimizados de la presente generación, y es comprensible, ya que ni siquiera una GTX 1080 Ti es capaz de mantener 60 FPS totalmente estables en 1080p con calidad máxima en dicho título. Hablamos de una tarjeta gráfica que fue lo más potente de NVIDIA en la generación anterior, y que está solo un poco por debajo, en potencia bruta, de una RTX 2080.

A pesar de esa realidad, sus requisitos mínimos listan una modesta GTX 770 o una Radeon R9 280, dos tarjetas gráficas con las que solo podremos moverlo en 1080p y calidad baja manteniendo tasas de 30 FPS estables. En los requisitos recomendados se indica una GTX 1060 de 6 GB o una RX 480 de 4 GB, dos modelos con los que es posible jugarlo en calidad muy alta, resolución 1080p y mantener 30 FPS estables. Obvia decir que 30 FPS no es un nivel de fluidez óptimo, y que su subimos la resolución el rendimiento se derrumba.

Bien, ¿cómo debemos interpretar entonces los requisitos de juegos en PC? Esa es la pregunta clave que debemos hacernos, y quiero tratarla con vosotros antes de entrar a hablar del problema de las equivalencias a nivel de procesador y de tarjeta gráfica, otra cuestión complicada que requiere de un apartado propio.

Requisitos de juegos en PC: mínimos

Debemos interpretarlos como la configuración mínima que debemos cumplir para poder mover un juego concreto en las siguientes condiciones:

Resolución 1080p.

Calidad baja o media, en el mejor de los casos.

30 fotogramas por segundo estables.

Sin problemas por falta de recursos clave (RAM disponible, memoria gráfica, núcleos/hilos, étc).

Si no llegamos a cumplir los requisitos mínimos de un juego pero nos quedamos muy cerca no tendremos, en la mayoría de los casos, nada de lo que preocuparnos.

Por contra, si los cumplimos y vamos a jugar en resoluciones inferiores a 1080p podremos subir la calidad gráfica y disfrutar de una mayor fluidez.

Requisitos de juegos en PC: recomendados

Estos se deben interpretar como la configuración necesaria para poder mover un juego en las siguientes condiciones:

Resolución 1080p.

Calidad alta o muy alta, en el mejor de los casos.

Medias de entre 30 y 60 fotogramas por segundo estables.

Sin problemas por falta de recursos clave (RAM disponible, memoria gráfica, núcleos/hilos, étc).

Cumplir con los requisitos recomendados de un juego es toda una garantía, pero no quiere decir que vayamos a poder jugarlo al máximo manteniendo una buena fluidez, y tampoco nos asegura que no vayamos a tener que hacer sacrificios en términos de calidad gráfica.

Si cumplimos los requisitos recomendados pero vamos a jugar en resoluciones inferiores a 1080p lo más probable es que podamos configurarlo todo al máximo y mantener una fluidez total.

Recordad que, como hemos dicho, algunas publicadoras y desarrolladoras también publican requisitos recomendados para resoluciones 1440p y 2160p. En caso de que no sea así, tened claro que lo único que realmente aumenta como exigencia a nivel de hardware al subir la resolución es la potencia de la tarjeta gráfica y la memoria gráfica disponible. Esto quiere decir que el procesador y la RAM deberían mantenerse al mismo nivel que en los requisitos recomendados para jugar en 1080p.

Requisitos de juegos en PC: el problema de las equivalencias

Es otro punto conflictivo que, por desgracia, ha ido a peor con el paso de los años. Podría poner muchos ejemplos de requisitos de juegos en PC que muestran equivalencias erróneas, pero vamos a centrarnos en uno de hoy mismo, en los requisitos de Project CARS 3. En las equivalencias de procesadores Intel y AMD, y de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD, se han cometido dos errores:

Core i7 8700K o Ryzen 7 2700X : aunque el primero tiene mayor IPC, solo suma 6 núcleos y 12 hilos, mientras que el segundo tiene 8 núcleos y 16 hilos. Es un error grave, y lo correcto sería un Ryzen 5 3600.

: aunque el primero tiene mayor IPC, solo suma 6 núcleos y 12 hilos, mientras que el segundo tiene 8 núcleos y 16 hilos. Es un error grave, y lo correcto sería un Ryzen 5 3600. RTX 2070 o RX 5700: la primera es más potente que la segunda. La equivalencia correcta sería una RTX 2060, que rinde un poco menos que la RX 5700.

Ofrecer equivalencias equivocadas en los requisitos de juegos en PC es un problema grave porque hace creer a algunos usuarios que tiene que contar con un hardware más potente de lo que realmente necesita un juego en concreto, y también porque genera desinformación y hace creer que ciertos componentes son mejores que otros, cuando en realidad ocurre todo lo contrario.

Vamos a verlo con otro ejemplo. He visto muchos requisitos de juegos en PC que ponen, como equivalencia de un Core i7 6700K, a un Ryzen 7 1800X. Esto es muy grave, ya que aunque el primero tiene un IPC mayor solo cuenta con 4 núcleos y 8 hilos, mientras que el segundo tiene 8 núcleos y 16 hilos. Creo que los números hablan por sí solos. Lo mismo aplica a las tarjetas gráficas, ya que también he visto equivalencias muy injustas en las que se asimila un modelo de gama media a otro de gama alta, y viceversa.

Entiendo que hay algo que debemos tener en cuenta y que puede afectar al rendimiento de cada tarjeta gráfica, los desarrollos optimizados bajo APIs concretas y las mejoras específicas a nivel de drivers para juegos concretos. Esto hace que, por ejemplo, títulos como Fortnite rindan mejor en las tarjetas gráficas de NVIDIA, y que otros como Resident Evil 2 Remake o World War Z tengan un rendimiento superior en las Radeon de AMD. Sin embargo, hablamos de casos concretos y aislados (por suerte).

No podemos impedir que las desarrolladoras y las publicadoras sigan cometiendo errores con los requisitos de los juegos en PC y con las equivalencias, pero sí que podemos ayudaros a determinar si una equivalencia es correcta o no.

Hace unos meses actualizamos nuestras guías de equivalencias de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD y de equivalencias de procesadores Intel y AMD. En ellas encontraréis todo lo que necesitáis para interpretar correctamente las equivalencias de los requisitos de juegos en PC, así que os invito a echarles un vistazo si no tuvisteis ocasión de verlas en su momento.