Qualcomm quiere equipar los próximos Huawei 5G

Mientras Huawei lograba ascender hasta la primera posición en el mercado español e internacional de proveedores de teléfonos inteligentes, las todavía presentes sanciones y vetos de Estados Unidos podrían estar provocando que la compañía se esté quedando sin suministro para mantener la producción de sus chips y procesadores.

Debido a que la subsidiaria HiSilicon carece de los medios para fabricar los chips Kirin que diseña, Huawei dependía actualmente de TSMC como una parte fundamental de su cartera. Ahora que TSMC se ha eliminado de la ecuación, Huawei se ha encontrado en una posición difícil y aún no ha revelado cómo planea avanzar desde aquí.

Una situación que podría provocar grandes problemas en el corto plazo para la compañía, tal y como explicaba Richard Yu, director ejecutivo de la unidad de negocios de consumo de Huawei, a The Associated Press. Y es que a partir del próximo mes, el fabricante chino de teléfonos ya no podrá fabricar sus propios conjuntos de chips Kirin debido a la presión económica actual del gigante de américa.

“Desafortunadamente, en la segunda ronda de sanciones de Estados Unidos, nuestros productores de chips solo aceptaron pedidos hasta el 15 de mayo. La producción se cerrará el 15 de septiembre. Este año puede ser la última generación de chips de gama alta Huawei Kirin«, explicaba Yu haciendo referencia a la inminente llegada de los Huawei Mate 40 en septiembre.

Así pues, las únicas opciones de Huawei en este momento pasarían por obtener sus procesadores de MediaTek de Taiwán, o Samsung en Corea del Sur; aunque parece que la propia Qualcomm estaría tratando de convencer al gobierno de Estados Unidos para rebajar algunas de las restricciones en la venta de algunos de sus productos. Y es que concretamente, la compañía de chipsets está solicitando una licencia que le permita equipar los próximos teléfonos 5G de Huawei, los cuales se incluirían en la mayoría de las líneas de productos premium de este y los próximos años.

Qualcomm está tratando de apelar a una de las dos posiciones conflictivas que ha tenido el gobierno de Estados Unidos cuando se trata de lidiar con empresas chinas percibidas como amenazas a la seguridad nacional.

El mundo contra Huawei

Pese a que el rechazo más importante esté siendo el de Estados Unidos, este no está siendo el único país que parece querer frenar la rápida expansión del gigante chino. Hace apenas un mes podíamos ver cómo, tras realizar todo el despliegue para las redes 5G, Reino Unido decidió negar a Huawei la implantación de sus líneas, justificando su decisión en la clasificación de Huawei como un peligro para la seguridad nacional.

Así, todo el equipamiento de Huawei dedicado a redes 5G deberá haber sido eliminado de Reino Unido con una fecha límite para 2027. Aunque parece ser que la compañía podrá mantener sus líneas operativas hasta entonces, prórroga suficiente para tratar de alcanzar un acuerdo.

Además, siendo el primer país europeo en respaldar este bloqueo, a partir del 31 de diciembre de este mismo año las compañías y gobierno británico tendrán prohibido comprar equipos 5G al gigante chino.