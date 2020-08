Especificaciones del Moto E7 Plus, un gama media económico

Motorola está ultimando el lanzamiento del Moto E7 Plus, un smartphone de gama media económico que utiliza una configuración de hardware bastante curiosa, ya que en lugar de optar por un SoC Snapdragon serie 700 viene con un SoC Snapdragon serie 400.

Está claro que esta decisión por parte de Motorola obedece a un intento de reducir costes, ¿pero hasta qué punto es buena idea? Las diferencias a nivel de arquitectura que presenta el SoC Snapdragon 460 del Moto E7 Plus frente a un Snapdragon 712, por ejemplo, son notables. El primero tiene una CPU de ocho núcleos Kryo 240 divididos en dos bloques, uno a 1,8 GHz y otro a 1,4 GHz, y cuenta con una GPU Adreno 610. El SoC Snapdragon 712 cuenta, por contra, con una CPU de ocho núcleos divida en dos núcleos Kryo 360 Gold de alto rendimiento a 2,3 GHz y seis núcleos Kryo 360 Silver de alta eficiencia a 1,7 GHz, y viene acompañado de una GPU Adreno 616.

Hay una diferencia sustancial en términos de potencia bruta entre ambos chips, pero el resto de las especificaciones del Moto E7 Plus están bastante equilibradas, ya que cuenta con una configuración de 4 GB de RAM y 64 GB de capacidad de almacenamiento.

Por lo que respecta al diseño y a la calidad de acabados nos encontramos con una línea sencilla y sobria, sin excesos. En el frontal vemos un acabado todo pantalla basado en la clásica muesca con forma de gota de agua, donde se integra la cámara delantera, y en la parte trasera tenemos una configuración de doble cámara y un lector de huellas dactilares. Dado que se trata de un modelo de gama media económica podemos dar por hecho que vendrá terminado en plástico.

Podéis hacer clic en la galería inferior para ampliar las imágenes filtradas del Moto E7 Plus.

Especificaciones, disponibilidad y posible precio del Moto E7 Plus

Pantalla LCD de 6,5 pulgadas con resolución HD+ (1.560 x 720 píxeles).

SoC Snapdragon 460 con CPU de ocho núcleos.

GPU Adreno 610.

4 GB de memoria RAM.

64 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámara frontal de 8 MP.

Cámara trasera: unidad principal de 48 MP, secundaria sin concretar.

Batería de 5.000 mAh para conseguir una buena autonomía.

Lector de huellas dactilares en la parte trasera.

Android 10 como sistema operativo.

El Moto E6 Plus fue anunciado en septiembre del pasado año, así que la presentación del Moto E7 Plus debería ser inminente. No tenemos detalles oficiales sobre el precio de venta, pero dado que el Moto E7 ha sido listado con un precio de 140 euros en su versión de 4 GB de RAM y 64 GB de capacidad de almacenamiento cabe esperar que el Moto E7 Plus tenga un precio aproximado de 200 euros.

Este tipo de terminales son una buena opción para aquellos usuarios que necesiten un terminal económico pero capaz de ofrecer un rendimiento aceptable y un buen nivel de prestaciones. El Moto E7 Plus se sitúa, tanto por especificaciones como por precio, un peldaño por debajo del Moto G9 Plus.