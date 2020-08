Telegram cumple siete años... y estrena videollamadas

Hay apps y servicios que, como Telegram, llegan sin hacer mucho ruido, y es principalmente el salto de boca en boca lo que hace que vayan cobrando popularidad con el paso del tiempo. Y esto es bueno, muy bueno en realidad, pues se trata de una señal clara de que lo que ofrecen es lo suficientemente bueno no ya para ser elegido por sus usuarios, sino para que, además, estos se conviertan en sus embajadores frente al resto del mundo, dando lugar a un crecimiento orgánico y ejemplarmente sano.

Ocurre, claro, que para mantener ese ritmo de crecimiento y, lo que es más importante, la satisfacción de sus usuarios, es imprescindible no estancarse, puesto que si una idea funciona, tarde o temprano seguramente llegarán quienes la copien. Y puede que tarde un poco más, pero entre esas copias, probablemente aparecerá alguna que mejore el original. Cualquiera que lo haya vivido sabe que crecer es difícil, pero en ocasiones mantenerse arriba es todavía más complicado.

No parece que, al menos de momento, vaya a ser el caso de Telegram, que está celebrando su séptimo cumpleaños con algo más de 400 millones de usuarios, y algunas estimaciones que apuntan a que seguirá creciendo hasta alcanzar los mil millones en 2022. Hay que recordar que no fue hasta cinco años después de su nacimiento cuando, en 2018, logró alcanzar los 200 millones. Dicho de otra manera, ha logrado duplicar su cuota de usuarios en poco más de dos años, por lo que esas estimaciones no parecen demasiado fantasiosas.

Y aunque lo normal, cuando uno cumple años, es recibir regalos, los responsables de Telegram han decidido actuar en sentido inverso, aprovechando para añadir una nueva y muy esperada función al servicio: las videollamadas. Como afirman sus responsables en el blog oficial del servicio, durante los últimos meses la demanda de esta función ha crecido de manera exponencial, debido a las mil situaciones de aislamiento y confinamiento que ha ocasionado el coronavirus.

La función de videollamadas de Telegram se encuentra, de momento, en fase alfa (previa a la beta), por lo que sorprende que hayan decidido hacer que ya esté disponible para los usuarios. No obstante, el primer feedback al respecto parece estar siendo positivo. En cuanto a su funcionamiento, ofrece cifrado de extremo a extremo, garantizando la privacidad de las comunicaciones. Además, es posible iniciar una llamada de voz y, una vez en la misma, activar y desactivar la función de vídeo siempre que se desee. La imagen, como es común en los contenidos de video en Telegram, se puede mostrar a pantalla completa o en modo PiP (Picture in Picture).

Y, por cierto, si eres usuario de Telegram, ¿sabes que también nos puedes encontrar allí? ¡Síguenos en Telegram para estar siempre a la última y no perderte nada de lo que publicamos!