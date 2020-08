Si quieres mejorar tu conexión a Internet pero no tienes claro cómo hacerlo sigue leyendo, en este artículo te vamos a ayudar a lograrlo con tan solo tres consejos que podrás poner en práctica en tan solo unos minutos, y sin esfuerzo.

Antes de empezar, es importante que tengas claro que no podrás mejorar tu conexión a Internet si tu proveedor no te da un buen servicio. Tampoco será posible si el router que utilizas para conectarte (y el resto de componentes clave) son muy antiguos o no funcionan de forma correcta.

Por todo ello, debes asegurarte, antes de lanzarte a poner en práctica estos tres consejos, de que tu conexión a Internet funciona correctamente, y de que dispones de un equipamiento óptimo para aprovecharla. En caso de que no sea así, contacta con tu proveedor si te encuentras en el primer caso, o empieza a plantearte un cambio de router si te encuentras en el segundo caso. Dicho esto, entramos en materia.

Cómo mejorar tu conexión a Internet

El primer paso es, sin duda, el más sencillo, debes asegurarte de que el router está bien situado, bien configurado y bien conectado. Sé que puede parecer muy simple, pero lo cierto es que no todo el mundo tiene claro qué debe hacer para establecer una buena conexión a Internet.

Por ejemplo, si colocas el router en un espacio abierto y sin obstáculos cerca habrás acertado, ¿pero has tenido en cuenta la distancia a las habitaciones que quieres cubrir? ¿Lo has situado en una posición elevada? Son detalles muy importantes que no siempre tenemos en cuenta.

Coloca el router en un lugar elevado, sin obstáculos ni elementos que generen interferencias a su alrededor, y busca una posición céntrica que te permita cubrir todas las estancias de tu hogar u oficina. Revisa también la configuración, los estándares Wi-Fi que tienes habilitados y el tipo de cableado que utilizas para conectarlo al PC, en caso de que emplees también una conexión cableada. Recuerda que utilizar estándares Wi-Fi muy antiguos puede ralentizar tu conexión.

El segundo paso tampoco es especialmente complicado. Ya tienes el router bien colocado y bien configurado, pero si quieres mejorar tu conexión a Internet un poco más debes hacer un uso inteligente de las funciones avanzadas de tu router. Por ejemplo, un router actual, como el FRITZ!Box 7530, cuenta con tecnologías avanzadas que podrás utilizar para mejorar tu conexión a Internet sin esfuerzo, entre las que podemos destacar:

Mesh WiFi steering : dirige los dispositivos Wi-Fi de forma automática al punto de acceso inalámbrico que tenga la mejor señal y a la banda de frecuencia más potente. Siempre tendrás la mejor conexión Wi-Fi.

: dirige los dispositivos Wi-Fi de forma automática al punto de acceso inalámbrico que tenga la mejor señal y a la banda de frecuencia más potente. Beamforming: las antenas del router emiten una señal en la dirección exacta en la que se encuentran los terminales para conseguir mayor alcance y rendimiento. Esto puede ayudarnos a acabar con zonas muertas , y a disfrutar de una velocidad mucho mayor.

las antenas del router emiten una señal en la dirección exacta en la que se encuentran los terminales para conseguir mayor alcance y rendimiento. , y a disfrutar de una velocidad mucho mayor. QoS (Quality of Service): nos permite priorizar el tráfico para garantizar un ancho de banda mínimo a determinadas cargas de trabajo, como por ejemplo el juego online o el streaming de contenidos en alta resolución. Nos ayudará a evitar problemas de rendimiento en aquellas aplicaciones más exigentes.

Terminamos con el tercer paso, muy sencillo y fácil de poner en práctica, actualizar el firmware del router. No tiene mayor misterio, solo debemos buscar periódicamente actualizaciones por las vías oficiales de cada fabricante. En el caso de AVM, la compañía alemana integra en sus routers una opción que podemos configurar en cualquier momento, y que nos permite activar la descarga automática de actualizaciones del sistema operativo FRITZ!OS, basado en Linux.

Las actualizaciones de firmware suelen traer mejoras tanto en términos de rendimiento como de estabilidad, además de nuevas funciones y mejoras de seguridad.

Contenido ofrecido por AVM FRIZ!