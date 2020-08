Tesla finalmente tendrá autenticación 2FA

Desde hace bastante tiempo, me pregunto cómo es posible que Tesla, a la hora de implementar una medida de seguridad que servicios gratuitos de Internet ya ofrecen desde hace años, haya llegado (o mejor dicho esté llegando) tan inexplicablemente tarde. Tanto, tan tarde, que el propio Elon Musk, fundador y director ejecutivo de la compañía, ha reconocido en un tweet que Tesla llega vergonzosamente tarde en lo referido a implementar la autenticación en dos pasos (2FA).

Afortunadamente, según dicho mensaje, la implementación de la autenticación en dos pasos ya se encuentra en la fase final de su validación. Esto seguiría lo anunciado por Tesla o, más concretamente, por Musk, que ya en abril de este mismo año afirmó que este sistema de seguridad llegaría pronto. ¿La parte mala? Que en realidad estos planes vienen desde hace más de un año, allá por mayo de 2019. Más de un año para implementar una medida de seguridad como ésta, no sé, parece mucho tiempo.

Cuando la función de bluetooth está habilitado en el smartphone, la app de Tesla permite a los conductores usar su teléfono como llave para los modelos más recientes del fabricante. La aplicación también permite al usuario bloquear y desbloquear de forma remota las puertas, el maletero, así como activa múltiples funciones, programar determinadas tareas. Demasiadas funciones como para no blindar su funcionamiento con, al menos, una autenticación en dos factores.

En estos días, la autenticación de dos factores es una medida de seguridad muy común, y se emplea ampliamente para evitar que los ciberdelincuentes puedan emplear contraseñas robadas para acceder a las cuentas de los usuarios cuyas credenciales se hayan visto comprometidas. Es, como decía al principio, una medida de seguridad que muchos servicios ofrecen desde hace años, y cada vez hay más casos, como el de Epic Games, en los que es obligatorio. Por eso sorprende que Tesla llegue tan tarde.

Lo que no está claro con Tesla, según se deduce del tweet de Musk, es si su sistema de autenticación en dos factores se basará en SMS, en una aplicación para smartphone (como Google Authenticator, Authy o, quizá, algún desarrollo propio). Y es que el empresario cita ambos sistemas, sin dejar claro si los usuarios podrán optar por la posibilidad que prefieran o, por el contrario, un sistema se impondrá sobre el otro. No obstante, el hecho de que mencione ambos, hace pensar que finalmente sí que se ofrecerán ambas opciones.

Sorry, this is embarrassingly late. Two factor authentication via sms or authenticator app is going through final validation right now.

— Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2020