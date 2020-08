La COVID-19 ha desanimado a muchos a salir de casa estas vacaciones, una realidad que está teniendo consecuencias importantes en el uso de la conexión a Internet de cada hogar español. Es simple, quedarnos en casa hace que estemos más tiempo conectados a Internet, ya sea para navegar por nuestras páginas favoritas, para disfrutar de nuestros contenidos multimedia o para jugar online.

Por desgracia estas fechas también son un momento de mucha actividad para los amigos de lo ajeno. En verano se suelen intensificar los ataques y los accesos no autorizados a redes Wi-Fi ajenas, así que si todavía no has revisado la seguridad de tu red este es un buen momento para hacerlo, así podrás disfrutar en todo momento de una buena experiencia de uso y evitarte sorpresas desagradables.

¿Por qué es tan importante que proteja mi conexión a Internet?

Pues es muy sencillo, porque así evitarás intrusos que consuman tu ancho de banda. En su momento tuve la desgracia de sufrir una intrusión en mi red Wi-Fi, y por exceso de confianza tarde bastante tiempo en identificarla. Perdí mucho tiempo intentando soluciones diversas, y al final resulta que tenía a un vecino que se había colado en mi Wi-Fi.

Una simple intrusión puede hacer que tengamos una latencia elevada, tanto que jugar online acabará siendo una pesadilla, y tampoco podremos ver de forma fluida nuestros contenidos favoritos en streaming. En resumen, no podremos disfrutar de una buena experiencia de uso bajo ninguna circunstancia.

Obvia decir que todo esto puede llegar a ser estresante. Imagina la escena, vas a jugar a tu título favorito, empiezas una partida online y a los pocos minutos tienes una latencia tan alta que no puedes ni moverte. No te queda otra que aguantar hasta que acabe la partida. Has perdido tiempo, te has llevado una derrota y has quedado frustrado y enfadado.

¿Qué puedo hacer para proteger mi conexión a Internet contra intrusos?

Por suerte es muy sencillo, tanto que no necesitas ser un experto para proteger tu conexión a Internet y deshacerte de los intrusos.

El primer paso que debes dar es asegurarte de que tienes intrusos en tu red. Para ello, solo tienes que entrar en la interfaz de tu router (escribe 192.168.0.1 en el navegador) y entrar en la opción correspondiente que muestra los dispositivos conectados.

Si no lo tienes claro, pero sospechas de que puede haber intrusos en tu conexión a Internet y no logras confirmarlo no te preocupes, sigue los pasos que te vamos a dar a continuación y podrás deshacerte de ellos.

Cambia la contraseña de tu Wi-Fi: es un paso muy sencillo, pero muy efectivo. Los intrusos que tuvieras dejarán de poder conectarse hasta que descubran la nueva contraseña. Para cambiarla solo tienes que entrar en los ajustes de tu router, buscar la sección «WLAN» e introducir la nueva contraseña. Desactiva el broadcast SSID: esto hace que el nombre de nuestra red Wi-Fi deje de mostrarse de forma pública. Podemos hacerlo también a través de la sección «WLAN», y añade una capa de protección a nuestra conexión a Internet, ya que los intrusos deberán saber nuestra contraseña y el nombre de la red. Filtrado MAC por listas blancas: es un movimiento un poco extremo, ya que impide a todos los dispositivos, salvo los incluidos en una lista, conectarse a nuestra red Wi-Fi. No es perfecto, pero funciona bastante bien. Podemos activarla también desde la sección de ajustes «WLAN». No des tu contraseña: sé que suena raro, pero es fácil de entender. Si recibimos visitas con frecuencia es fácil que nos pidan la contraseña del Wi-Fi para poder utilizar su smartphone en momentos concretos. Ten cuidado con a quién das la contraseña, y crea, si es posible una red de invitados. Si has dado tu contraseña a gente en la que no confías plenamente (por simple cordialidad) no dudes en cambiarla. Evita las contraseñas vulnerables: antes de nada creo que hay que definir qué es una contraseña vulnerable, y la explicación es bastante sencilla, aquella que no se puede considerar como segura por ser muy corta o fácil de adivinar. Evita utilizar datos personales, como tu fecha de nacimiento por ejemplo, como contraseña, y también combinaciones de números y palabras sueltas. Intenta siempre combinar varias palabras sin sentido, números, mayúsculas y minúsculas y caracteres especiales.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!