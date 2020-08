DC publica los tráilers de ‘The Batman’, ‘Wonder Woman 1984’ y el «Snyder Cut» de ‘Liga de la Justicia’

Ayer se celebró DC Fandome, el evento virtual con el que Warner Bros y DC Comics han cubierto el hueco dejado por la Comic-Con 2020, que también tuvo que celebrarse a través de Internet a causa de la pandemia de coronavirus. Más de ocho horas de contenidos de diferente tipo del que rescatamos los tres tráilers más destacados: The Batman, Wonder Woman 1984 y Justice League: The Snyder Cut.

Como no podía ser de otra manera, DC Fandome dio para mucho más y tuvieron hueco tanto cómics como otras producciones cinematográficas y seriales que están en marcha, como el Escuadrón Suicida de James Gunn, el Black Adam de Dwayne Johnson, SHAZAM!, Titanes… Pero puestos a elegir lo más destacado, cabe repetir, pero también aquello de lo que se ofrecieron tráilers completos, son tres las películas cuyos avances puedes ver a continuación.

The Batman

La estrella del evento fu sin duda The Batman, la nueva recreación del popular personaje de DC Comics protagonizada por Robert Pattison. Y eso que según se comentaba esta semana, Ben Affleck volverá a interpretarlo para la película de The Flash que también tuvo su espacio en el evento, pero solo a modo de previa, sin vídeo más allá de unos bocetos.

Sea como fuere, la sensación que da el tráiler de The Batman es confusa: Pattison se antoja un Batman un tanto desangelado, mientras que el tono recuerda mucho a la trilogía de Christopher Nolan. Habrá que verlo para juzgar, para lo cual toca esperar hasta el 1 de octubre de 2021, fecha prevista para el estreno.

Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 fue otro de los tráilers que más atención atrajo en el evento, y es que la primera película encabezada en solitario por la Mujer Maravilla ha sido de lo más potable que no ha ofrecido el Universo DC hasta el momento. En este segundo tráiler se desvelan más cosas de la trama, los personajes y villanos y al menos a quien escribe, le ha dejado un poco frío… Salvo por esos impresionantes ‘saltos de trueno’. En este caso, sin embargo, podremos comprobar el resultado mucho antes: el próximo 2 de octubre llega a los cines la película.

Justice League: The Snyder Cut

Por último tenemos el «Snyder Cut» de Liga de la Justicia, del que os hablamos hace poco con más detalle y cuyo nuevo tráiler muestra muchos más detalles que el anterior. ¿Será la versión de Zack Snyder una auténtica vuelta de tuerca de lo que vimos en 2017? Una vez más, habrá que esperar para comprobarlo, si bien no hará falta ir al cine para hacerlo porque esta revisión se estrenará directamente en VOD a través de HBO Max… «a principios o mediados de 2021«, señalan las fuentes oficiales.