Actualizaciones de Windows: más control con Update Manager

Cualquier usuario del sistema operativo de Microsoft sabe que las actualizaciones de Windows son, en ocasiones, un dolor de cabeza. Y es que, por ejemplo, algunas actualizaciones no están disponibles para nuestros sistema pese a que, en principio, éste cumpla con todos los requisitos previos para instalarla. O también que no lleves un control demasiado estricto sobre las mismas, algo que puede resultar útil sin, en determinado momento, quieres poder comprobar rápidamente si ya has efectuado una o, por el contrario, todavía al tienes pendiente.

Con esa idea en la mente, sus creadores han desarrollado Update Manager, también conocido como WuMgr, una herramienta gratuita y de código abierto que permite prescindir, si así lo deseas, de las herramientas para gestionar las actualizaciones de Windows incluidas en el propio sistema operativo. Según el desarrollador, esta aplicación portátil utiliza la API del agente de Windows Update para identificar, descargar e instalar actualizaciones, incluidas las actualizaciones de Patch Tuesday, actualizaciones opcionales y actualizaciones de seguridad.

Al igual que Windows Update, esta aplicación de código abierto también le permite descargar e instalar fácilmente todo tipo de actualizaciones de Windows. Esta herramienta puede resultar útil, por ejemplo, cuando no puede escanear, descargar o instalar actualizaciones de Windows con Windows Update desde la configuración del sistema. Algo para lo que, obviamente, será imprescindible identificarse como administrador del mismo al iniciar la aplicación.

Tanto de cara a su propio funcionamiento como para informar al usuario, WuMgr, en su primer uso, recopilará información sobre todas las actualizaciones ya instaladas en el sistema, por lo que el programa podrá ser empleado como alternativa a la herramienta del sistema para revisar el histórico de actualizaciones de Windows aplicadas al sistema.

La aplicación ofrece cuatro opciones: actualización de Windows, actualizaciones instaladas, actualizaciones ocultas e historial de actualizaciones. Con la primera podrás revisar todas las actualizaciones de Windows disponibles en ese momento, así como aplicar cuanta quieras. La segunda, como puedes deducir, te muestra aquellas que ya has instalado en el sistema con WuMgr, y la tercera te permite comprobar, de un vistazo, que actualizaciones han sido bloqueadas en tu sistema, ya haya sido por ti o por cualquier otra razón. También puedes ocultar cualquier actualización que no quieras aplicar, para que deje de mostrarse como disponible.

Es cierto que todo lo que ofrece se puede encontrar en Windows, ya sea en las herramientas incluidas en el sistema, o con complementos adicionales de Microsoft. La principal ventaja de esta alternativa es que recopila todo lo relacionado con las actualizaciones de Windows en un único lugar, y que además se trata de una herramienta de código abierto, algo que sin duda será una razón de peso para muchos usuarios.