Call of Duty: Black Ops Cold War, tráiler y fecha de lanzamiento

Call of Duty: Black Ops Cold War es la nueva entrega de la popular franquicia de acción de Activision, una secuela directa del título de 2010, en esta ocasión, enmarcado en el conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Todo esto ya había sido confirmado por la compañía, que adelantó su presentación para estas fechas y lo ha cumplido.

Sin embargo, la presentación de Call of Duty: Black Ops Cold War, el primer tráiler oficial, que puedes ver al terminar el texto, gira en torno únicamente del modo campaña, que a pesar de los pesares, sigue siendo un gancho importante en todos los juegos de la serie. El modo multijugador será presentado en exclusiva el próximo 9 de septiembre, aunque algo se ha adelantado ya.

Yendo al grano con Call of Duty: Black Ops Cold War, el título no engaña y la historia se desarrolla en el marco de la Guerra Fría, pero -según se puede deducir por las imágenes- más hacia el final del conflicto, que duró varias décadas. Esto es, los años 80, y de hecho tendrá su pequeña pincelada histórica con la aparición de personajes tan conocidos en aquellos años como el mismo presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan.

Así presentan el juego:

Bienvenidos al borde del abismo.

La icónica serie Black Ops está de vuelta con Call of Duty®: Black Ops Cold War – la secuela directa de Call of Duty®: Black Ops, el original que lo inició todo. Call of Duty: Black Ops Cold War lanzará a los jugadores a las profundidades de la volátil batalla geopolítica de principios de la década de 1980. En una apasionante campaña para un jugador, los jugadores descenderán al oscuro centro de una conspiración global junto a los icónicos Woods, Mason y Hudson, así como un nuevo elenco de agentes para detener una trama que lleva décadas fabricándose.

En un par de semanas tendremos más información acerca del modo multijugador de Call of Duty: Black Ops Cold War, el cual contará con la ya clásica modalidad zombi y otras novedades, incluyendo juego cruzado entre plataformas, compatibilidad con Call of Duty: Warzone y nuevos contenidos regularmente. Habrá que esperar para saber más.

Call of Duty: Black Ops Cold War saldrá a la venta el próximo 13 de noviembre para PC, PlayStation 4 y Xbox One y cuando PlayStation 5 y Xbox Series hagan lo propio, ahí estará para acompañar el lanzamiento. De hecho, las escenas de juego del tráiler «han sido capturadas en PlayStation 5», según se indica al principio del mismo.

Por último cabe apuntar que sí, Call of Duty: Black Ops Cold War experimenta el advertido aumento del precio para la nueva generación de consolas y si la edición corriente para la actual costará 59,99 euros, la ‘Cross-Gen’ que permitirá actualizar gratis el juego para PlayStation 5 y Xbox Series, saldrá por 74,99 euros… O más bien sale, porque las reservas ya están abiertas.