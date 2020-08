Filtrado por accidente durante el mes pasado, finalmente Activision acaba de confirmar que la próxima entrega de su conocida saga de shooters se llamará Call of Duty: Black Ops Cold War, con la publicación de un vídeo recopilatorio con algunas imágenes reales referentes a la carrera armamentística y el alto espionaje que caracterizaron el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y una época histórica como la Guerra Fría.

Se espera así que este material histórico dé trasfondo a la historia del juego, centrada alrededor del espía soviético Perseus, que tras lograr infiltrarse en algunas de las instituciones de defensa más secretas de Estados Unidos, nunca fue descubierto.

La charla muestra imágenes de la Guerra de Vietnam, protestas por derechos civiles, encuentros políticos y discursos de Ronald Reagan. De esta manera, el también adelantado Call of Duty: The Red Door podría pasar a ser uno de los modos dentro de este título en lugar de una entrega independiente. Y es que sin duda cabe destacar una de las premisas de este vídeo: «Conoce tu historia, o se condenado a repetirla«.

Además, según los últimos rumores, Call of Duty: Black Ops Cold War recuperará la campaña tradicional, ausente en Black Ops IIII, además de un multijugador con equipos de hasta 32 jugadores, nuevos mapas de grandes dimensiones, el recurrente modo zombis, y novedades para Call of Duty: Warzone, que evolucionará con contenido ambientado en la temática de la Guerra Fría.

Call of Duty: Black Ops Cold War ya tiene fecha

Aunque todavía más curioso es que la revelación no se hará a través de ninguna presentación o vídeo promocional (los cuales seguramente lleguen poco más tarde) sino que se realizará a través de algún evento especial dentro de Call of Duty: Warzone, el modo Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare. Por el momento sin más detalles que su fecha, habrá que estar atentos el próximo 26 de agosto.

Así pues, tomando como ejemplo el tiempo entre el anuncio y la disponibilidad de sus anteriores juegos, cabría esperar que esta nueva entrega hiciese su debut durante los últimos meses de este año, entre los meses de octubre y noviembre.

Aunque por su puesto, tampoco debemos dejar de tener en cuenta que cualquier juego lanzado en estas fechas, y sobre todo grandes títulos y desarrolladoras como estos, cuentan con el gran handicap de la fecha de lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Series X, para las cabría esperar también esté disponible el juego.