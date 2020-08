Para los interesados en reservar la PlayStation 5, Sony ha abierto una página de registro que facilitará ser de los primeros en obtener la consola de juegos. De momento solo está disponible para envíos en Estados Unidos aunque se espera que la campaña se amplíe a otros países próximamente.

Sony sigue calentando motores (y a los usuarios interesados) para el lanzamiento de su nueva generación de consolas. Aún sin conocerse ni la fecha de disponibilidad ni -lo más importante- el precio de la consola, la compañía ha abierto el primer proceso de reserva para adquirirla. Y es curioso porque no se trata de un proceso directo de compra anticipada.

Cómo reservar la PlayStation 5 ya

Si quieres presumir de ser de los primeros en la compra, puedes intentarlo realizando un registro que permitirá (si tienes suerte) una invitación de Sony para hacer la reserva. El registro debe realizarse con una dirección de correo electrónico asociada con tu ID de PSN.

Sony dice que habrá una cantidad limitada de consolas disponibles para pedido anticipado y es por ello que solo invitarán a «algunos de nuestros consumidores actuales» a ser los primeros en reservar la PlayStation 5.

Las reservas de pedidos anticipados se realizarán por orden de llegada, por lo que una vez que recibas la invitación por correo electrónico tendrás que actuar con rapidez y seguir las instrucciones. Si eres uno de los seleccionados, Sony se comunicará contigo antes de que comiencen los pedidos anticipados.

Si después de registrarte no recibes el correo electrónico, significará que no has sido seleccionado y tendrás que esperar a otro tipo de proceso, que a buen seguro será menos engorroso y más directo que éste. No sabemos si Sony tiene problemas para poner un número de unidades suficientes en el lanzamiento o busca hype más que otra cosa. Sabiendo que la compañía tiene uno de los procesos más avanzados para la fabricación de consolas apostamos por lo segundo.

En todo caso y si eres uno de los elegidos podrás optar por comprar (mejor dicho reservar) lo siguiente.

1 PS5 (Blu-ray) o 1 PS5 (Edición digital)

2 controladores inalámbricos DualSense

2 estaciones de carga DualSense

2 auriculares inalámbricos Pulse 3D

2 mandos a distancia multimedia

2 cámaras HD

Recuerda que esta campaña está limitada a una invitación por ID de PSN y solo si vives en Estados Unidos o tienes un domicilio allí al que te puedan enviar la consola. Damos por seguro que se extenderá a otros países y que se mejorará el proceso para reservar la PlayStation 5 sin ningún tipo de registro previo y no tener que esperar a una invitación. Por supuesto, también podrás encontrar la consola en todos los grandes minoristas.

No es oficial, pero las últimas informaciones que manejan los medios es de un lanzamiento de la consola el 20 de noviembre (14 de noviembre en Japón) con precios de 399 y 499 euros/dólares respectivamente para las dos versiones, digital y estándar. Página de registro | Sony PlayStation