Sony tiene un arma secreta para la fabricación de PS5. Una planta de producción donde los protagonistas no son los juegos ni siquiera los humanos, sino una serie de robots inteligentes que actualmente completan el ensamblaje de una PS4 en tan solo 30 segundos de una manera casi totalmente automatizada.

La marca PlayStation ha sumado cientos de millones de seguidores en todo el mundo desde el lanzamiento de la consola original en 1994, pero pocos de ellos saben cuánto del éxito de la consola se puede atribuir a un gran edificio blanco que se eleva sobre un paisaje suburbano en las afueras de Kisarazu al otro lado de la bahía de Tokio. Nikkei Asia Review ha tenido la oportunidad de visitarla y es clave para las ambiciones de la firma japonesa en videojuegos porque será donde donde se realice la fabricación de la PS5, su nueva generación de consolas.

La planta de Kisarazu es operada por Sony Global Manufacturing & Operations, o SGMO, el brazo de fabricación del grupo. El departamento ha estado trabajando con la unidad de videojuegos Sony Interactive Entertainment para llevar tecnologías de vanguardia a las instalaciones. La última actualización se completó en 2018 y la zona principal es una línea de montaje de 31 metros donde trabajan 32 robots suministrados por Mitsubishi Electric.

El trabajo lo realizan exclusivamente esos robots, completando el ensamblaje de una PS4 en apenas 30 segundos. Solo se necesitan cuatro humanos adicionales, dos para alimentar de placas base a la línea y otros dos para empaquetar las consolas una vez terminadas.

Uno de los logros más importantes de la planta es el uso de robots para unir cables, cintas y otras partes flexibles de las consolas. 26 de los 32 robots de la planta de Kisarazu están dedicados a esa tarea. Y no es sencillo. Por ejemplo, para conectar el cable plano flexible, un cable eléctrico con forma de cinta, se necesita un brazo de robot para sostener el cable y otro para retorcerlo. Después, el cable debe conectarse en una dirección específica utilizando la presión adecuada.

La tarea puede parecer simple para un ser humano, pero es una maniobra extremadamente compleja para un robot. «Probablemente no haya otro sitio donde los robots manipulen partes flexibles de esta manera», explica uno de los responsables de la planta. «La combinación de mano de obra robótica y humana está minuciosamente optimizada con una prioridad en el retorno de la inversión».

Es conocido que cuando una consola se acerca al final de su tiempo de comercialización y cuando una nueva generación está en la rampa de lanzamiento, el modelo inevitablemente será víctima de una disminución de ventas y una gran competencia de precios. Una buena manera de mantener la rentabilidad es realizar mejoras constantes en la línea de producción.

La PlayStation 4, comercializada en noviembre de 2013, ha vendido más de 100 millones de unidades hasta el momento y ha liderado -a mucha distancia- las ventas de la actual generación de consolas. Sony tiene el objetivo de repetir éxitos con la próxima. La fabricación de PS5 está próxima a comenzar, se realizará en esta fábrica y por lo que cuentan en la visita Sony tiene perfectamente controlado el apartado de la producción.

Y es clave junto al precio de venta o la cantidad de juegos exclusivos (y su coste que se espera elevado) que pueda ofrecer Sony en un momento donde el futuro de la industria de los videojuegos parece enfocarse a lo digital, el juego en la nube y/o streaming, con menor relevancia para las propias máquinas donde se ejecuten los juegos.

El mismo desafío le espera a la competencia. Una Xbox Series X de Microsoft que promete una potencia y precio similares y también un buen número de exclusivos. A ese respecto, ayer mismo salió a la luz una información que habla de conversaciones de Microsoft con AT&T para comprarle WB Games Studios y hacerse con un buen número de estudios y de franquicias:

En todo caso, Microsoft no lo tendrá fácil. Los analistas se han posicionado a favor de PS5, con una previsión de ventas que duplicará a Xbox Series X. Son informes iniciales y pueden no cumplirse. Simplemente tras ver la fijación de precios finales para las dos consolas como ocurrió en el lanzamiento de PS4 y Xbox One.