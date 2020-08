La compañía china OnePlus trabaja en un smartphone llamado OnePlus Clover, un terminal que, según las últimas informaciones, irá dirigido a la gama media económica y complementará, en teoría, a los OnePlus 8 y OnePlus Nord, dos modelos que, como sabemos, posicionan respectivamente en la gama alta y gama media premium.

El OnePlus Clover mantendrá, a grandes rasgos, las líneas de diseño que hemos visto en el OnePlus Nord, lo que significa que tendrá esquinas redondeadas, un frontal todo pantalla con la cámara integrada en una isleta flotante y una parte trasera con la cámara integrada en un espacio vertical. La información todavía es escasa, pero podemos dar por hecho que estará terminado en plástico. Es pura lógica, utilizar otro tipo de material afectaría al precio de venta.

Por lo que respecta a sus especificaciones, todo parece indicar que será un gama media con una configuración muy ajustada para intentar reducir al máximo el precio, aunque sin caer en excesos que puedan acabar afectando demasiado a la experiencia de uso.

Posibles especificaciones del OnePlus Clover

Pantalla de tipo IPS con un tamaño de 6,52 pulgadas y resolución HD+.

SoC Snapdragon 460 con CPU de ocho núcleos Kryo 240, cuatro a una velocidad de 1,8 GHz y otros cuatro a 1,5 GHz.

GPU Adreno 610.

4 GB de memoria RAM.

64 GB de capacidad de almacenamiento.

Tres cámaras traseras de 13 MP, 2 MP y 2 MP (no se han concretado sus funciones).

Cámara frontal de 8 MP.

Batería de 6.000 mAh compatible con recarga rápida (18 vatios).

Lector de huellas dactilares integrado en la parte trasera.

Conector jack de 3,5 mm.

Conectividad 4G, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0.

Android 10 con la capa de personalización OxygenOS 10.

No hay duda de que un terminal con ese hardware no debería costar más de 200 dólares-euros, pero viendo lo que podemos encontrar actualmente en el mercado en esa franja creo que el OnePlus Clover tendría que venir a un precio muy ajustado, ya que de lo contrario carecería totalmente de sentido, es decir, no sería competitivo.

Por si alguien duda de mis palabras, os recuerdo que podemos comprar terminales como el Realme 5 Pro, con Snapdragon 712, 8 GB y 128 GB de capacidad de almacenamiento (y mejores cámaras) por 215 euros, y que también está disponible en el mercado español el Xiaomi Redmi Note 9, equipado con SoC MediaTek Helio G85, 4 GB de RAM y 64 GB de capacidad de almacenamiento, por un precio de 162,80 euros.

Un OnePlus Clover con esas especificaciones por 200 euros lo tendría, como anticipamos en el título, muy complicado para competir con Realme y Xiaomi.