Lo primero en lo que he pensado al saber que Windows 10 archivará apps, de manera automática, para reducir el espacio ocupado por las mismas en el disco duro, es que esa función me resulta de lo más familiar. Y es que a principios de año me vi forzado a cambiar de móvil, de un iPhone 6S Plus a un iPhone 11, porque los 64 gigabytes de capacidad del primero se me habían quedado muy cortos. Tanto que raro era el día en el que, al intentar abrir una app, no me encontraba con que iOS la había eliminado por los acuciantes problemas de espacio que formaban parte de mi día a día.

A continuación me he acordado de una conversación que tuve ayer mismo, con dos conocidos que se quejaban del poco tiempo que había pasado entre que actualizaron sus ordenadores para emplear unidades de disco SSD y que éstas se encontraran a rebosar, con su capacidad casi en el límite. Un problema con el que me sentí identificado de inmediato, pues mi equipo de trabajo, un Macbook Pro 15′ de 2017 cuenta con solo 256 gigas de disco, algo que me ha obligado a desterrar mi síndrome de Diógenes digital. Una pena o un avance, aún no lo tengo claro. Sí que sé que saber que Windows 10 archivará apps me parece fenomenal.

Así, saber que Windows 10 archivará apps de manera automática en , es todo un acierto de Microsoft. Y es que se da una circunstancia a la que quizá no hemos prestado demasiada atención, pero que en realidad es clave. Hasta ahora, el tamaño de sistemas operativos, aplicaciones y juegos había evolucionado a la par con la capacidad de los discos duros. Sin embargo, con la llegada de los discos SSD y el declive de los clásicos discos mecánicos HDD, se produjo un importante descenso en la capacidad media de almacenamiento de los PCs. Un descenso que no se ha visto reflejado en el tamaño del software.

Y sí, es cierto que en los últimos tiempos la capacidad de los discos SSD se ha incrementado, y que sus precios han disminuido hasta situarse al alcance de prácticamente cualquier usuario, y más que lo van a hacer en los próximos meses, pero eso no repercute en la cantidad de discos ya vendidos hasta el momento, y que suponen una importante limitación para sus usuarios, y para los que saber que Windows 10 archivará apps para ganar un poco de espacio es, sin duda, una gran noticia.

La función ha sido descubierta por Mario, el twittero responsable del mensaje que puedes ver sobre este texto, y en la imagen adjunta al mismo se indica que, de activarse esta función, Windows 10 archivará apps automáticamente preservando, eso sí, todos los archivos y configuraciones propios de la aplicación. De este modo, si el usuario desea utilizarla de nuevo, solo tendrá que descargarla para encontrarla exactamente en el mismo estado en el que se encontraba antes de ser borrada.

No se aclara, aunque sí que se supone, que esta función, al menos al principio, solo funcionará con las apps descargadas desde la tienda de aplicaciones de Windows, exactamente igual que ocurre en iOS. Adicionalmente, sería deseable que Microsoft trabajara con otros desarrolladores para ampliar el alcance de la función a software que no provenga de la tienda de aplicaciones. Y también, y esto está más a su alcance, que esta función se aplique también a los juegos instalados a través del cliente de Xbox Game Pass para Windows. La función por la que Windows 10 archivará apps será más efectiva, cuanto mayor sea su alcance.

La mejor manera para probar las nuevas funciones de Windows antes de que lleguen a las versiones definitivas del sistema operativo es, sin duda, probar las versiones de desarrollo del sistema operativo de Microsoft. Si quieres ser una de esas personas que se adelantan al presente, te contamos cómo probar Windows 10 20H2 aquí. Ten en cuenta, eso sí, que no hablamos de versiones finales, por lo que te recomendamos hacerlo con cierta cautela y, a ser posible, en un ordenador en el que puedas hacer pruebas sin comprometer tu trabajo, estudios, etcétera.