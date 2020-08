Qualcomm ha presentado el SoC Snapdragon 732G, un chip de gama media que sucederá al Snapdragon 730G, y que según las últimas informaciones será utilizado en el Poco X3, un smartphone con el que la conocida marca, que como sabrán muchos de nuestros lectores es una filial de Xiaomi, podría recuperar, en parte, el espíritu del Pocophone F1.

Cuando hablamos del espíritu del Pocophone F1 nos referimos, obviamente, a su excelente valor calidad-precio. Como recordarán muchos de nuestros lectores, dicho smartphone fue, durante un tiempo, el mejor terminal que podíamos encontrar en la franja de los 300 euros, gracias a su fantástica configuración de hardware y a su buen abanico de prestaciones, que lo colocaban, en muchos aspectos, al nivel de un smartphone de gama alta.

Su éxito fue indiscutible, tanto que Xiaomi no dudo en dar «alas» a la marca Poco, aunque por desgracia sus últimos movimientos han sido del todo acertados. Varias fuentes aseguran que esto podría cambiar con el lanzamiento del Poco X3, un smartphone que tendrá un diseño totalmente nuevo e independiente, es decir, no utilizará un diseño «heredado» de la marca Redmi, y ajustará al máximo el valor precio-prestaciones.

Posibles especificaciones del Poco X3

Como podemos ver en las imágenes adjuntas, el Poco X3 mantendrá una línea clásica, con bordes redondeados y un frontal todo pantalla con la cámara integrada en una pequeña isleta. En la parte trasera vemos un espacio circular, y en el mismo una isleta rectangular donde aparecen montadas un total de cuatro cámaras traseras, acompañas de un flash LED y distribuidas de tal manera que forman una «X».

Por lo que respecta a la calidad de acabados no tenemos detalles sobre los materiales utilizados en el Poco X3, pero lo más probable es que nos encontremos con un chasis de plástico y Gorilla Glass en la parte frontal. Sin más preámbulos, vamos a ver sus posibles especificaciones.

Pantalla de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

SoC Snapdragon 732G con CPU de ocho núcleos (dos núcleos Kryo 470 a 2,3 GHz y seis núcleos Kryo 470 a 1,8 GHz).

GPU Adreno 618 a altas frecuencias (rinde un 15% más que la Adreno 618 del SoC Snapdragon 730G).

6 GB-8 GB de RAM.

64 GB-128 GB de capacidad de almacenamiento.

Cuatro cámaras traseras, cuyas especificaciones no han trascendido todavía. La principal debería utilizar un sensor de 64 MP.

Cámara frontal sin determinar.

Batería de 5.160 mAh con recarga rápida.

Android 10 como sistema operativo.

Lector de huellas dactilares integrado en el lateral.

Si todo va según lo previsto, la presentación del Poco X3 debería producirse el 7 de septiembre. Su precio rondará los 229 euros en su configuración base, una cifra bastante buena teniendo en cuenta lo que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, aunque no llegaría a ser tan «rompedor» como lo fue en su momento el Pocophone F1.

Os recuerdo que el SoC Snapdragon 732G es un chip pensado para cubrir las necesidades de aquellos usuarios que busquen un smartphone que les permita hacer de todo, incluso jugar con garantías, pero que dispongan de un presupuesto bastante ajustado. No está al nivel de un Snapdragon 765G, obviamente, pero he tenido la oportunidad de probar a su antecesor, el Snapdragon 730G, y puedo confirmar que no os va a defraudar.