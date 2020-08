Ubisoft ha confirmado que PS5 solo será retrocompatible con los juegos de PS4, lo que significa que los juegos de consolas anteriores, PS3, PS2 y PS1, no funcionarán en la consola de nueva generación de Sony, una noticia que, en el fondo no nos sorprende, ya que la compañía japonesa había apostado desde el principio por una estrategia mucho más limitada en este sentido frente a la de Microsoft con Xbox Series X.

Como recordarán muchos de nuestros lectores, Sony confirmó en su momento la compatibilidad de los juegos de PS4 en PS5, pero dijo que estaría limitada, en un principio, a los títulos más importantes del catálogo de dicha consola. Esto quiere decir que no todos los juegos de PS4 funcionarán en PS5, y que puede que el grado de retrocompatibilidad acabe siendo, al final, bastante limitado.

Por contra, Microsoft ha apostado por una retrocompatibilidad casi universal. Xbox Series X será retrocompatible con los juegos de Xbox One, y también con la mayoría de los juegos de Xbox 360. Lo mismo ocurrirá con los juegos de la Xbox original, aunque en este caso la retrocompatibilidad podría ser algo más limitada, como ya ocurrió en su momento con Xbox 36o y Xbox One.

Quiero poner esto un poco en perspectiva, ya que dicho así igual no terminamos de darnos cuenta del valor que ofrecerá en términos de compatibilidad la consola de nueva generación de Microsoft. Pensad que, para igualar esto, PS5 tendría que ser retrocompatible con los juegos de PS3 y de PS2. Impresionante, ¿verdad? Pero por desgracia, no será así, de hecho Sony quiere acelerar la transición a PS5, y ha confirmado que no todos sus juegos tendrán que ser compatibles con PS4.

PS5 será un producto clave para el futuro de Sony

Y no lo digo yo, lo ha reconocido la propia compañía japonesa publicando la imagen que acompañamos justo encima de estas líneas. En ella podéis ver que la división PlayStation, tanto a nivel de productos (consolas, juegos, étc) como de servicios (PS Plus, PS Now, étc) representa una parte importante de los ingresos anuales de Sony.

Por ejemplo, durante el año fiscal de 2019, PS4 representó un 24% del total de ingresos de Sony. ¿No te impresiona? Pues debería, ya que esto equivale a 18.100 millones de dólares.

Con esto en mente es fácil entender por qué Sony ha cuidado tanto todo lo relacionado con el ecosistema que rodea a su división PlayStation, y por qué ha invertido tanto en estudios y en proyectos exclusivos. Sé lo que estáis pensando, si los exclusivos son tan importantes, ¿por qué van a llevarlos a PC? Pues muy sencillo, para amortiguar los crecientes costes de desarrollo que supondrá la llegada de las consolas de nueva generación.

El lanzamiento de PS5 se producirá en algún momento de este mismo mes de noviembre. No tenemos todavía una fecha concreta, pero todo parece indicar que será entre el 13 y el 20 de dicho mes. Xbox Series X llegará también en noviembre, y se espera que ambas consolas tengan un precio aproximado de 499 euros.