En los últimos años hemos visto como exclusivos de la talla de Horizon Zero Dawn o Death Stranding han llegado a PC, aunque sea con meses de retraso y una optimización mejorable. Todo apunta a que no serán los últimos, según la información que han revelado los directivos de Sony en la presentación de sus resultados financieros.

“Sony Interactive Entertainment tiene como objetivo lograr un sólido crecimiento de los ingresos acelerando el círculo virtuoso en el que se ha establecido en la plataforma PlayStation”, se explica en el apartado del informe dedicado a estrategia “Esto implica aumentar el número de usuarios activos, el tiempo de juego, mejorar los servicios de red y reforzar las propiedades intelectuales para que los consumidores elijan PlayStation como plataforma”.

«Nos planteamos expandir nuestro catálogo de exclusivos a PC para fomentar un mayor crecimiento de nuestros beneficios. Se espera que la competencia en el ecosistema PC se intensifique. La estrategia fundamental es crecer, innovar y evolucionar la plataforma PlayStation» resume el documento.

Quizás lo más interesante de estas líneas es cómo Sony habla de PlayStation como una plataforma, dando a entender que no tiene que estar necesariamente ligada a un hardware determinado (de hecho, el negocio de las consolas no es precisamente vender consolas). No cabe duda que los japoneses apostarán fuerte por PS5, pero sin descartar ideas como potencial el juego en streaming en otras plataformas (PS Now) o lanzar sus exclusivos al mundo PC.

Es más que probable que poco a poco veamos más juegos exclusivos de PlayStation en Steam o Epic Games, pero no esperéis grandes sorpresas con los tiempos ni algo parecido a los de Microsoft con Xbox. Sony es consciente de que los exclusivos son fundamentales para su modelo de negocio y no tendría sentido ver un triple A «vendeconsolas» que a los pocos meses aparece en PC. Sí lo tiene el camino contrario: que jugadores de PC disfruten de exclusivos PlayStation y se planteen la compra de PS5 para disfrutar de los que irán llegando.

¿Qué pensáis vosotros? ¿Debería Sony lanzar sus exclusivos al mismo tiempo en PC? ¿Os compraríais una PS5 sabiendo que, tarde o temprano, sus mejores juegos estarán en PC?

Más información | Corporate Report Sony 2020