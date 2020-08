Horizon Zero Dawn Complete Edition, análisis en PC

Horizon Zero Dawn Complete Edition es la versión (port) para ordenadores personales del título de acción-rol y aventura en mundo abierto del mismo nombre publicado en exclusiva para PlayStation 4 en 2017.

Desarrollado por Guerrilla Games, un estudio holandés que se había dado a conocer al gran público por la saga Killzone, el juego fue aclamado por público y crítica (aquí nuestro análisis) como uno de los mejores del año para la plataforma de Sony y se convirtió en uno de esos títulos exclusivos que consiguen por sí mismos convencer al usuario para comprar una consola.

Sony tiene unos cuantos de esos (solo hay que revisar los millones de unidades que lleva vendidas en esta generación de consolas) y se ha propuesto trasladar algunos a los ordenadores personales. Teniendo en cuenta que el actual jefe de Sony Worldwide Studios, Hermen Hulst, fue en su día director ejecutivo en Guerrilla Games y es un entusiasta de este tipo de ports, Horizon Zero Dawn tenía todas las papeletas para llegar a los PCs. Se rumorea que hay otros en camino como The Last Of Us Part 2. Palabras mayores.

Si unimos que Guerrilla está desarrollando una secuela que bajo el nombre de Horizon 2 Forbidden West apunta a ser uno de los juegos estrella en el lanzamiento de la PS5, podemos entender el interés de este Horizon Zero Dawn Complete Edition, principalmente para comprobar las posibilidades de un juego con calificación de sobresaliente con el hardware actual de PC tres años después de la llegada del original. Sony nos cedió una clave del juego (Steam) y hemos tenido oportunidad de probarlo en varias configuraciones de hardware.

Horizon Zero Dawn Complete Edition, hardware

Los requisitos de hardware para ejecutar el juego en PC son exigentes incluso desde los mínimos, especialmente en capacidad de almacenamiento donde necesita más de 100 Gbytes de espacio libre para instalar el juego y algo más adicional después. También requiere el uso de Windows 10 de 64 bits y librerías DirectX 12. Ya te hemos hablado de estos «requisitos» y su problemática. Simplemente, en este juego (y en la gran mayoría), a pesar de ser ya elevados de base, olvídate totalmente de los mínimos porque no podrás jugarlo.

Mínimos:

Procesador: Intel Core i5-2500K a 3.3 GHz o AMD FX 6300 a 3,5 GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) o AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX: Versión 12

Almacenamiento: 100 GB de espacio disponible

Recomendados:

Procesador: Intel Core i7-4770K a 3,5 GHz o Ryzen 5 1500X a 3,5 GHz

Memoria: 16 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX: Versión 12

Almacenamiento: 100 GB de espacio disponible

Para que te hagas una idea, lo hemos probado en dos equipos diferentes. A fondo en un sobremesa de gama alta con Ryzen 7 3800X, gráfica 2080 Super, 32 GB de RAM y SSD PCIe, y también en un portátil con un Intel Core i7-7700HQ, gráfica GTX 1050, 16 GB de RAM y SSD PCIe. En el primero hemos jugado a 3K+ en un monitor panorámico a calidad Ultra y en el segundo a FHD en calidades bajas, el máximo para obtener cierta fluidez.

El juego lleva a cabo un proceso de optimización de archivos del juego nada más iniciarse. Paciencia porque tarda una enormidad, 11 minutos en el sobremesa y 27 minutos de reloj medidos en el portátil. No terminamos de tener claro el tipo de optimización interna que realiza y el tiempo que ocupa, pero ofrece resultados más bien conservadores que obligan a gestionar (y debes hacerlo) el apartado gráfico.

Hay bastantes opciones en el apartado de pantalla y gráficos. El campo de visión, ajuste de la frecuencia de refresco o límite de FPS, además del nivel de texturas, sombras y oclusión ambiental principalmente. Hay imágenes y explicaciones de lo que ofrece cada configuración. Si juegas con un hardware más modesto o no quieres complicaciones, selecciona el modo preestablecido de «Priorizar el rendimiento» y a jugar. Si tienes un equipazo, tienes la opción de 4K nativo, HDR y 60 FPS.

Ports de consola y falta de optimización

Hay que recordar que el juego es un port, es decir, un juego que ha sido «convertido» o «portado» a una plataforma distinta de la que se publicó originalmente, pero sin ningún cambio en su estructura, funcionamiento o mejora, salvo el soporte necesario para el sistema donde se ejecute (Windows 10 en este caso) incluyendo los controladores.

Salvo honrosas excepciones, los ports de consolas a PCs no suelen tener buenas calificaciones, aunque en teoría el mayor nivel de hardware debería permitirlo. Baste decir que solo la tarjeta gráfica de mi PC costó más que el precio de dos consolas PS4.

Si has visto las calificaciones de usuario en Steam o en portales como Metacritic, estarás alarmado por las opiniones negativas, no ya del juego, si no de su ejecución en PCs. Aunque no hemos tenido tantos problemas técnicos como dicen las críticas de usuario, hay que reconocer que el juego no está bien optimizado. Señalar que el título se ha publicado bajo la etiqueta PlayStation Mobile y no la de Sony Interactive Entertainment que pone la calidad de estos ports bajo un escrutinio creemos más intenso.

¿Se ha publicado antes de tiempo? Es difícil no pensarlo. Guerrilla Games proporcionó a los medios (probadores) un parche antes del lanzamiento que mejoró algunas cuestiones técnicas, pero algunos fallos importantes han persistido en el lanzamiento.

Los errores reportados afectan a máquinas con distinto nivel de hardware y se concretan en fallos en el ajuste del filtrado anisotrópico; tartamudeos en la exploración del mundo, las actualizaciones de misiones y otras partes de la interfaz; animaciones a 30 FPS muy por debajo de la velocidad de fotogramas a la que puede ejecutarse el juego; caída de rendimiento en algunas zonas de amplia exigencia visual; bloqueos cuando el compilador de sombreados no verifica correctamente el espacio disponible y crasheos con salida al escritorio en los casos más graves.

Con ser una lástima que un juego de perfecta ejecución en una PS4 llegue a los PCs en este estado, lo mejor que podemos decir es que Guerrilla ha recogido las inquietudes de los usuarios, anima a seguir reportando los errores y promete que su «máxima prioridad» es entregar un parche que solucione todos los problemas del juego.

A este respecto, el desarrollador ya ha publicado un parche 1.01 (menor) que corrige varios de estos problemas, el principal un bloqueo del juego cuando SteamUI no se inicializaba correctamente en el arranque del juego. Esperamos un parche más amplio porque el título lo merece.

Qué ofrece Horizon Zero Dawn Complete Edition

Dejamos a un lado las cuestiones de optimización y rendimiento que esperamos se corrijan en el menor plazo posible y nos centramos en el propio juego. La versión para PC incluye el título original, la expansión y bonificaciones adicionales, en concreto:

Horizon Zero Dawn

The Frozen Wilds

Atuendo de Guardabosques Tormenta Carja y arco Carja poderoso

Pack de comerciante Carja

Traje de pionero Banuk y arco de sacrificio Banuk

Pack de viaje Banuk

Pack de guardián Nora

Para quien no jugó la versión de PS4, estamos ante un juego de acción-aventura-rol con vista en tercera persona. Se desarrolla en un mundo abierto y bebe de fuentes como Assassin’s Creed, Far Cry, Tomb Raider y hasta God of War en partes de su estructura.

Un mapa tan bonito como enorme

La ambientación nos sitúa dentro de unos siglos en un mundo dominado por unos híbridos entre máquinas y animales que parecen dinosaurios robóticos. Si lo habitual en estos mundos post-apocalípticos son ambientes lúgubres y radioactivos Guerrilla apuesta por ofrecernos unos entornos increíblemente bellos, llenos de colorido, que da gusto recorrer y son uno de los mayores atractivos del juego. Mezclar la edad de piedra con la ciencia ficción es un signo de identidad de Horizon entre los sandbox y está muy bien conseguido.

El mapa general tiene un tamaño de enormes dimensiones. Cubre bosques, estepas y desiertos, y está lleno de asentamientos, reinos, ruinas, campamentos de bandidos o áreas de pastoreo de máquinas. La inclusión de la expansión The Frozen Wilds, además de añadir mejoras generales (ligeras) añade aún más dimensiones al juego original y una nueva región de tundra helada que se activa a la mitad del juego.

El mapa es gigantesco y hay mucho por explorar. Parte del recorrido se realiza a pie y puede terminar agotando, máxime por repetitivo después de unas decenas de horas como sucede en otros juegos de mundo abierto. Afortunadamente puedes «domesticar» máquinas y usarlas a modo de montura. También hay docenas de hogueras que sirven como puntos de guardado del juego y como ubicaciones de viaje rápido que facilitan la exploración.

Las misiones principales se pueden completar en unas 35 horas de juego, mientras que las misiones secundarias y los «recados» que te ofrezcan los personajes no jugador (PNJ) duplicarán fácilmente el tiempo de juego. Las misiones difieren bastante y como suele suceder en este tipo de juegos hay algunas muy interesantes y otras repetitivas que serían prescindibles si no fuera por las bonificaciones que ofrecen y por la oportunidad de recorrer un entorno visualmente impresionante.

Si en PS4/Pro se veía fenomenal con una factura técnica impecable con escalado a 4K y HDR de serie, en un PC de gama alta todavía destaca más el diseño artístico, único de este juego, y la posibilidad de llevar los gráficos al límite en resolución (4K nativo) y FPS. Lástima de los fallos en la ejecución, porque las animaciones, los efectos de iluminación, partículas, modelado de personajes y sus caras, la representación de los diferentes biomas, texturas de arbustos o árboles, y el diseño de las máquinas incluso en combate se ven de maravilla.

Aloy, la heroína

El juego nos pone en la piel de Aloy, una joven cazadora, una paria entre los suyos que tiene la misión de descubrir su pasado, desvelar los secretos del mundo y salvarlo de una amenaza catastrófica. Una heroína a añadir en la colección de protagonistas masculinos de Sony, aunque la verdad que hubiera dado igual el género.

Arrancamos con una introducción que nos pone en situación. Pronto veremos que Aloy no es una niña «normal». Vive con un mentor en medio de la naturaleza en una tribu matriarcal que no acepta hijos sin madre (conocida) como ella. Pero es especial y pronto encontrará un dispositivo llamado ‘Foco’ que colocado en la oreja le conecta con otro mundo y cambia su vida por completo.

El dispositivo puede reproducir datos holográficos y permite ver grabaciones de cosas sucedidas hace miles de años. Se emplea como escáner para descubrir pistas a lo largo de la aventura y poder abrir puertas y mecanismos. Tan importante es otro de sus usos, descubrir los puntos débiles de los enemigos actuando como un HUD del juego.

Después de las correspondientes misiones de entrenamiento que sirven como introducción a los mecanismos principales del juego, pronto la niña se convierte en una hermosa joven que de paria pasa a integrarse como un miembro destacado de sus tribu y deberá descubrir su pasado y hacer frente a la amenaza que se cierne.

Exploración, caza y combate

A partir de ahí comienza un viaje con un par de tramas principales y otras secundarias. La exploración es una gozada hasta que te canses de admirar el entorno, aunque hay otras muchas cosas por hacer. El juego ofrece varios niveles de dificultad para los jugadores que quieran apostar más por el combate o por la aventura. En el nivel mínimo es realmente sencillo de seguir y más si activas los marcadores de misión y/o de ruta que te guiará a la ubicación de la misión.

La caza y recolección es una de las actividades a realizar en una estrategia planificada que implica aprender el uso de trampas, domesticar a las bestias y recoger componentes a niveles industriales porque se necesitan muchos componentes para cualquier cosa. Se obtienen al matar máquinas o enemigos, resolución de misiones o explorando, ya que están disponibles por casi todos los entornos. Hay de todo tipo, incluyendo plantas medicinales para mantener la salud de la protagonista.

El combate es otra de las actividades principales. Parecido al sistema hitbox en lucha cuerpo a cuerpo que usan juegos de Ubisoft como Assassin’s Creed Odyssey, se reproduce en buen número contra otras tribus rivales y máquinas y después contra jefes humanos y bestias cada vez más poderosos.

Aloy comienza con armas simples y limitadas propias de la tribu donde vive. Una lanza como arma principal, hondas, arcos y trampas. A medida que suba de nivel podrán mejorarse de múltiples maneras y obtener otras armas bastante más tecnológicas.

El sigilo tiene un papel importante y el mismo juego marca el grado de visibilidad del protagonista en los diferentes entornos. Conviene dominarlo porque facilitará la tarea en muchas localizaciones. Por ejemplo, la hierba alta oculta los movimientos y permite reducir grupos de enemigos antes de que se den cuenta de tu. Se pueden colocar trampas para matar o entorpecer el movimiento de los enemigos y disparar a distancia con los arcos desde lugares escondidos o posiciones elevadas y protegidas.

La IA de los enemigos no es especialmente avanzada y solo los grandes jefes y máquinas suponen realmente un desafío. El combate puede volverse simplista con el tiempo como suele suceder en este tipo de juegos, pero es divertido con el añadido que supone el uso obligado del Foco para descubrir los puntos débiles de los enemigos.

Personaje

El juego también cuenta con su apartado rolero. A medida que Aloy explora, combate y resuelve misiones, va ganando experiencia y aumenta su nivel, lo que además de mayor capacidad de salud le proporciona puntos de habilidad para desbloquear capacidades adicionales.

El árbol de habilidades es relativamente simple, pero permite centrarse en varios grupos, potenciando el uso del cuerpo a cuerpo, el combate a distancia o el sigilo según el estilo de juego que prefiera cada jugador. O mejorar las capacidades de recolección e inventario. Tú decides donde ir gastando los puntos.

Las armas se pueden modificar bastante con los componentes que saqueas de los enemigos muertos, los que descubres en sitios como las ruinas o los que compras a los mercadores repartidos por los mapas. También se puede personalizar el atuendo de la protagonista con vestimentas cada vez mejores que potencian diferentes cualidades.

Lo mismo con la munición, las trampas y las pociones en un apartado dedicado de artesanía. Permite bastantes combinaciones y es otro punto de interés del juego para descansar de la exploración y el combate.

El comportamiento de Aloy frente al resto del personajes puede variar y en las conversaciones seleccionar por tres vías principales: métodos de fuerza, cariñosos o más inteligentes. No tenemos claro que optar por unas u otras cambien la resolución final del juego.

En cuanto a los controles del protagonista, son totalmente personalizables y aunque puedes jugar con un mando como en la versión de consola, en un PC el teclado y ratón son los amos y la verdad es que están resueltos perfectamente en este juego y para nuestro gusto se gana fluidez y precisión en zonas de combate, por ejemplo golpeando una flecha directamente en el ojo de una de las máquinas.

Horizon Zero Dawn Complete Edition, conclusiones

Es difícil no enamorarse del estilo artístico de este juego y de un apartado visual de extraordinaria belleza que gana puntos en un PC de gama alta. La historia inicial es suficiente para enganchar a cualquier usuario y la mezcla entre las edades antiguas y la ciencia ficción está bien conseguida como signo de identidad de este sandbox en mundo abierto.

Los mapas son de gran tamaño y hay mucho por hacer en exploración, recolección y combate. La jugabilidad es igualmente notable y para nuestro gusto mejora con el ratón y el teclado especialmente en combate. El juego está perfectamente localizado al español en interfaz, voces y textos.

Los problemas llegan de la ejecución. Un juego tan bueno en PS4 merecía una mejor optimización. No es admisible que un PC de 2.500 euros tenga fallos al ejecutar un juego de consola de 2017. Y además, puede suponer un problema para que Sony traiga más exclusivas a los PCs. Ya suspiramos por The Last Of Us Part 2…. uno de los que suenan.

El usuario de PS4 que no lo haya jugado (será raro) optará claramente por la versión de consola y el que lo jugara en su momento esperará a la segunda parte, un Horizon 2 Forbidden West que apunta muy alto en su estreno en PS5.

¿Y un jugador de PC? El juego merece la pena. Si Guerrilla Games -como ha prometido- puede superar los fallos de optimización y rendimiento es un título que también puede hacerse un hueco en ordenadores personales. Horizon Zero Dawn Complete Edition para PC está disponible en Steam por 49,99 euros.