TomTom GO Navigation ya está disponible en versión final en las principales plataformas móviles, según anuncia el especialista en tecnologías de localización. Tiene prueba gratuita durante un mes y es una app que te recomendamos.

El uso masivo de los versátiles móviles inteligentes ha reducido la venta de dispositivos de hardware dedicados como los GPS. Ello no quiere decir que los grandes especialistas como Tom Tom no sigan teniendo mucho que ofrecer. TomTom GO Navigation es una muestra.

Es una app con interfaz adaptada a móviles inteligentes (muy sencilla de utilizar) que ofrece mapas detallados en 3D que se guardan en los dispositivos de los conductores. Si estás conectado puedes usar el paquete de servicios on-line que en tiempo real ofrece la compañía, como información sobre el tráfico y avisos de límites de velocidad.

El software también funciona en modo off-line cuando no hay disponible ninguna red móvil de datos. Puedes descargar semanalmente las actualizaciones de mapas por tu cuenta cuando estés en casa conectado y los cambios se reflejarán en el mapeado, en los límites de velocidad o en los puntos relevantes como aparcamientos y estaciones de servicio, cuando salgas de ruta.

Otro elemento clave de esta app son los mapas personalizables, ya que permiten eliminar y añadir regiones en función del destino. Se pueden descargar mapas de todo el mundo, por países o por regiones, cuando se necesiten, limitando el espacio que ocupan en la unidad de almacenamiento del dispositivo.

TomTom GO Navigation incluye características adicionales como:

Online Search and Routing, que facilita encontrar destino y elegir la mejor ruta y tiempo estimado de llegada.

TomTom Traffic, una herramienta específica de tráfico que trabaja en tiempo real.

TomTom Speed Camera, que ayuda a los conductores a ajustarse a los límites de velocidad.

TomTom GO Navigation, disponibilidad y precio

El proveedor recalca que la app no usa datos personales para fines comerciales ni incluye ningún tipo de publicidad. Algo importante teniendo en cuenta las múltiples violaciones a la privacidad que vemos en otros servicios «gratuitos».

Tom Tom GO Navigation está disponible para iOS y Android como descarga en tiendas App Store, Google Play y Huawei AppGallery. Ofrece una prueba gratuita de 30 días sin ningún tipo de compromiso. Después de ese tiempo, los usuarios se pueden suscribir al servicio por 12,99 euros anuales; 8,99 euros por seis meses o 1,99 euros mensuales. Estas suscripciones se gestionarán vía las tiendas digitales mencionadas.