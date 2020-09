Desde hoy, y hasta el 8 de septiembre, puedes conseguir The Division gratis a través de la Ubisoft Store, la conocida plataforma de distribución de juegos en formato digital de Ubisoft. Para conseguirlo solo necesitas tener una cuenta, entrar con ella y reclamar una copia de dicho juego, sin más. Una vez que completes el proceso será tuyo para siempre, y podrás disfrutarlo sin limitaciones.

The Division llegó al mercado en 2016 y está disponible para PC, Xbox One y PS4. En su momento estuvo rodeado de una marcada polémica por la seria reducción de calidad gráfica que Ubisoft aplicó en la versión final. Esta fue tan grande que muchos jugadores se sintieron decepcionados, pero a pesar de todo debo decir que el juego tiene una excelente factura técnica, una ambientación fantástica y una jugabilidad bien resulta. Merece una oportunidad, sobre todo ahora que podemos conseguir The Division gratis.

Ya sabes lo que tienes que hacer para conseguir The Division gratis, ¿pero qué equipo necesitas para moverlo en condiciones? A pesar de que tiene, como hemos dicho, más de cuatro años encima, utiliza un motor gráfico muy potente, el Snowdrop, que también ha sido utilizado en The Division 2, y ofrece una gran variedad de ajustes que permite elevar las exigencias hasta tal punto que incluso una tarjeta gráfica actual tope de gama puede tener problemas para moverlo con todo al máximo.

Sin embargo, si optamos por configuraciones altas o muy altas y esquivamos los ajustes máximos, especialmente el sombreado PCSS+ de NVIDIA, que es un devorador de recursos tremendo (puede reducir a la mitad la tasa de fotogramas por segundo). Este es el hardware que necesitáis para moverlo.

Requisitos mínimos de The Division

Windows 7 64 bits SP1.

Core i5 2400 o FX 6300.

6 GB de RAM.

GTX 560 o HD 7770 con 2 GB.

40 GB de HDD.

Los requisitos mínimos son realmente eso, el mínimo necesario para poder jugarlo en 1.280 x 720 píxeles con calidad baja y alguna cosa en medio manteniendo una fluidez aceptable.

Requisitos recomendados de The Division

Windows 7 64 bits SP1.

Core i7 3770 o FX 8350.

8 GB de RAM.

GTX 970 o R9 290 con 4 GB.

40 GB de HDD.

Los requisitos recomendados nos garantizan una buena experiencia en 1080p y calidad alta-muy alta. Si tenemos una tarjeta gráfica superior, como la GTX 1070 o la Radeon RX Vega 56, podremos jugar en 1440p de forma óptima, e incluso en 2160p si reducimos la calidad gráfica a niveles medios-altos.