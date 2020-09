Xbox Series S, ¿Microsoft la ha confirmado por accidente?

Aunque parezca mentira, Microsoft sigue sin confirmar oficialmente que habrá una Xbox Series S en la próxima generación, como sustituta de la actual Xbox One S. Lo único que ha cambiado las últimas horas es un matiz que puedes encontrar en la frase anterior, y es que no ha habido pronunciamiento oficial, pero puede que por accidente, o puede que de manera intencionada pero sin decirlo, sí que ha habido confirmación oficiosa. Puedes verla en este tweet:

I got a new controller for my Xbox since mine was broken. Interestingly enough, the Game Pass Ultimate trial code sheet mentions the unannounced @Xbox Series S. It’s definitely a thing. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7 — Brendan (@BraviaryBrendan) August 31, 2020

En dicho mensaje Brendan, que hasta hace unas horas era una persona profundamente anónima, nos cuenta que se ha comprado un nuevo mando para su consola, dado que el anterior se había roto. En el empaquetado del nuevo controlador, Brendan encontró (además del mando, claro), una tarjeta con un código para poder probar Game Pass, el servicio de suscripción de Microsoft. El detalle, claro, está como casi siempre en la letra pequeña.

Y es que al revisar el texto de la tarjeta, en el apartado en el que se indica que con el código obtendrá acceso gratuito al servicio durante 14 días, se mostraba el siguiente texto: «Includes Xbox Live Gold and unlimited access to over 100 high-quality gamer on Xbox Series X | S, Xbox One, and Windows 10«.

Efectivamente, la tarjeta con el código de prueba de Game Pass incluida con el controlador comprado por Brendan, un elemento promocional creado por Microsoft, menciona de manera explícita la existencia de Xbox Series S. Ahora, claro, la duda es si esas tarjetas no deberían haberse distribuido todavía o, por el contrario, los de Redmond han decidido emplear este sistema para confirmar que Xbox Series X tendrá una «hermana pequeña».

De momento, y a falta de que Microsoft decida acabar con la incertidumbre, podemos quedarnos con la información sobre Xbox Series S filtrada hace unos días por Tom Warren, de la que ya te hablamos aquí, y que nos cuenta que estaríamos hablando de una videoconsola sin unidad óptica, de un rendimiento superior a la actual Xbox One X, con soporte de trazado de rayos acelerado por hardware y que tendría un precio aproximado de 249-299 euros.

Sea como fuere, todo apunta a que todavía tendremos que esperar hasta que Microsoft decida confirmar de manera oficial que Xbox Series S es más que un rumor.